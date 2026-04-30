Estados Unidos marca las normas: ya están produciendo 1 robot humanoide cada hora para trabajar en sus fábricas

Aunque podamos pensar que China lidera en solitario el sector de los robots humanoides, en realidad tiene competencia del resto del mundo; en los Estados Unidos, por ejemplo, la compañía Figure ya ha obtenido logros como hacer que sus robots trabajen en las fábricas de BMW.

El nuevo modelo se llama Figure 03, y es el primero de la compañía que está siendo producido en una fábrica dedicada en exclusiva a robots, que ha recibido el nombre de BotQ y está situada en California.

La decisión de invertir en su propia fábrica fue costosa para Figure, pero la compañía creía que era necesario para cumplir sus objetivos de producir hasta 12.000 robots humanoides cada año; y ahora, esta apuesta ha demostrado ser la correcta.

Y es que Figure acaba de anunciar que ha acelerado la producción desde un robot al día, hasta un robot cada hora, acelerando 24 veces el ritmo de producción; esto ha permitido entregar ya más de 350 unidades del nuevo robot a los clientes.

La clave se encuentra en el rediseño de cada componente del Figure 03 para pasar de prototipos costosos a una fabricación en masa eficiente.

Mientras que el Figure 02 dependía de mecanizado CNC, lento y caro, el Figure 03 usa procesos industriales como el moldeo por inyección y la fundición a presión.

Esto ha permitido que piezas que antes tardaban una semana en fabricarse, ahora estén listas en menos de 20 segundos.

Robots en fábricas y el hogar

El Figure 03 representa una evolución profunda respecto al Figure 02, y como tal, está diseñado para ir más allá de las fábricas y ya empieza a estar mejor preparado a la convivencia con humanos y la ejecución de tareas domésticas complejas.

Este robot usa Helix, un modelo de lenguaje, visión y acción (VLA) que le permite aprender tareas simplemente observando vídeos de humanos. Su sistema de visión ofrece el doble de velocidad de fotogramas, una latencia un 75% inferior y un campo de visión un 60% más amplio que el modelo anterior.

Las manos están claramente inspiradas en las de los humanos, hasta el punto de que incorpora sensores táctiles en las yemas de los dedos, capaces de detectar presiones de solo 3 gramos, lo que le permite manipular objetos frágiles como huevos o copas de cristal.

El Figure 03 monta una batería de 2,3 kWh con múltiples capas de seguridad. Su gran novedad es la carga por inducción inalámbrica a través de las plantas de los pies, lo que le permite simplemente colocarse sobre una plataforma para recargar la batería interna y recuperar 5 horas de autonomía.

Según Figure, una gran ventaja de mejorar el ritmo de producción se encuentra en la aceleración de la generación de datos, ya que cuantos más robots estén conectados haciendo todo tipo de tareas, sus capacidades autónomas se verán mejoradas.