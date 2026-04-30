LA UE cambia las normas: obligará a Google a abrir las puertas de Android a otras inteligencias artificiales

La vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Transición Verde, Teresa Ribera Parlamento Europeo

Tras cambiar las normas de los ordenadores portátiles y de los smartphones, la Unión Europea (UE) pone ahora su punto de mira en Google, obligando al gigante tecnológico a abrir las puertas de Android a otras inteligencias artificiales.

La hegemonía de Google en el ecosistema móvil Android vuelve a estar bajo la lupa de Bruselas. Tras la meteórica integración de Gemini en Android, la Comisión Europea ha advertido formalmente al gigante tecnológico que debe abrir las puertas de su sistema operativo.

El objetivo de la Comisión Europea es claro: evitar que Google monopolice las funciones de inteligencia artificial, garantizando que cualquier servicio rival pueda operar con la misma fluidez y profundidad que el modelo nativo de la compañía.

Según informes de Reuters, la Comisión Europea ha publicado esta misma semana una serie de propuestas dirigidas específicamente a Google bajo el estricto marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). Estas medidas buscan acabar con lo que los reguladores consideran una "integración de segunda categoría" para los competidores.

Actualmente, mientras Gemini disfruta de una conexión total con el hardware y las aplicaciones del teléfono, asistentes como ChatGPT de OpenAI o Claude de Anthropic se enfrentan a muros técnicos que limitan su utilidad real en el día a día del usuario.

Fotomontaje inspirado en Bugdroid, la mascota de Android

La exigencia de Bruselas es que cualquier IA de terceros tenga acceso efectivo a capacidades críticas como la activación por voz, la ejecución de tareas entre aplicaciones y la comunicación directa con los servicios internos del sistema.

Teresa Ribera, actual comisaria de Competencia de la Unión Europea, ha subrayado que estas directrices están diseñadas para devolver el poder de elección al usuario, permitiendo que un propietario de un teléfono Android pueda configurar ChatGPT como su asistente principal con la misma capacidad de respuesta y control que ofrece hoy Gemini.

Como era de esperar, la respuesta de Mountain View no se ha hecho esperar, apelando a la seguridad como principal línea de defensa.

Clare Kelly, asesora principal de competencia de Google, ha calificado la intervención de injustificada, alertando que abrir el acceso a componentes sensibles del hardware y a permisos críticos del dispositivo podría comprometer la privacidad de los usuarios europeos.

Según la compañía, esta apertura forzada no solo elevaría los costes de desarrollo, sino que expondría datos personales a riesgos innecesarios.

Este movimiento de la Comisión Europea no es un caso aislado, sino que forma parte de una ofensiva mayor para equilibrar el mercado digital, y habrá que ver cuándo termina llegando.