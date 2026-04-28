EEUU cambia la construcción: crea un sistema de robots y bloques tipo 'Lego' capaz de levantar edificios más rápido

La construcción está viviendo una transformación constante gracias a la aparición de nuevos materiales, como un hormigón español que se enfría solo u otro que se fabrica con maíz, y tecnologías. En ese sentido, Estados Unidos acaba de presentar un sistema de robots y bloques tipo LEGO para levantar edificios más rápido.

Un equipo de investigadores del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha presentado una propuesta disruptiva que promete transformar los cimientos de la industria inmobiliaria.

Inspirándose en la eficiencia del sector aeroespacial, donde cada gramo de peso es crítico, los científicos han desarrollado un sistema de construcción robotizada basado en bloques tridimensionales denominados voxels.

Estas piezas, que recuerdan inevitablemente al concepto de los ladrillos Lego, funcionan como una red estructural ligera y resistente que permite ensamblar edificios con una precisión y sostenibilidad sin precedentes en la arquitectura tradicional.

En el corazón de esta innovación se encuentran los voxels, unidades modulares con una geometría de celosía diseñadas para encajar entre sí sin necesidad de complejos sistemas de unión adicionales.

El robot del MIT que construye más rápido. MIT Omicrono

Tras probar diversas formas, el equipo se decantó por estructuras de tipo octet lattice, que poseen la propiedad de autoalinearse durante el proceso de ensamblaje.

Esta característica es fundamental, ya que no solo reduce drásticamente los errores humanos, sino que acelera el montaje y simplifica toda la logística de la obra.

Además, el estudio destaca que el uso de materiales como la madera técnica o el acero optimizado ofrece ventajas ambientales frente a las soluciones convencionales de hormigón.

Robots 'obreros'

La mano de obra detrás de estas estructuras no recae en grandes grúas o cuadrillas de operarios, sino en un "enjambre" de robots denominados MILAbots.

Estructuras de plástico, madera y acero creadas con el robot del MIT. MIT Omicrono

Estas máquinas presentan un diseño curioso: se desplazan como gusanos mecánicos, avanzando sobre la propia estructura que están construyendo. Mientras se mueven, colocan las piezas y las encajan con precisión milimétrica.

Aunque un solo robot podría resultar lento, el sistema está diseñado para el trabajo en paralelo. Al desplegar una veintena de estos robots coordinados, el ritmo de construcción aumenta de forma exponencial.

Los beneficios ambientales de este sistema son, probablemente, el dato más impactante de la investigación. Los científicos han calculado que este método puede reducir el carbono incorporado -las emisiones asociadas a la fabricación y construcción- en hasta un 82%.

Especialmente en el caso de los bloques de madera, el impacto es mínimo, alineándose con las tendencias europeas de construcción sostenible en madera laminada cruzada. Además, al reducirse los tiempos de obra, disminuye el consumo energético y el transporte de materiales pesados.

Más allá de la eficiencia, el sistema del MIT introduce un concepto casi radical en el sector: los edificios reversibles. Gracias a la naturaleza modular y mecánica de las uniones, una estructura ya no es definitiva ni inmutable.

Un edificio puede ser ampliado según las necesidades del momento, modificado en su forma o incluso desmontado por completo para que sus piezas sean reutilizadas en un proyecto nuevo.