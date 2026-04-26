EEUU cambia las normas de la desalinización: fabrica una máquina portátil que genera 45 litros de agua potable por hora

La sequía ya no se combate esperando la lluvia, sino con ingeniería. Inventos como una botella con sello español, una pajita o una nueva máquina portátil, diseñada por exingenieros de SpaceX, permiten fabricar agua potable en cualquier lugar.

Una pequeña startup californiana llamada Vital Lyfe ha desarrollado un sistema de filtración portátil que apunta directamente a uno de los grandes desafíos del siglo XXI: el acceso seguro al agua potable.

Su propuesta es disruptiva por su sencillez: convertir prácticamente cualquier fuente de agua en apta para el consumo en cuestión de minutos, sin necesidad de infraestructuras complejas ni conocimientos técnicos avanzados por parte del usuario.

El dispositivo, bautizado comercialmente como Access, rompe con la estética de los filtros industriales tradicionales. Con un tamaño similar al de una nevera portátil y un peso de apenas 11,3 kg, está diseñado para ser transportado con facilidad por una sola persona en casi cualquier entorno.

No se trata de un simple gadget anecdótico para entusiastas del senderismo, sino de una herramienta de ingeniería pensada para situaciones críticas donde el suministro de agua potable ha quedado comprometido o es simplemente inexistente.

45,5 litros por hora

Lo que realmente diferencia a este sistema de otros filtros comerciales es su ADN tecnológico. Detrás del proyecto se encuentran ingenieros con amplia experiencia en el sector aeroespacial, lo que se traduce en un enfoque basado en la automatización, la eficiencia energética y la reducción total de errores humanos.

El funcionamiento de Access es casi Plug & Play (en español, 'Enchufar y usar'): basta con conectar el equipo e introducir el tubo en la fuente de agua para que el sistema comience a trabajar de forma coordinada, eliminando la necesidad de realizar ajustes manuales en escenarios de alto estrés o emergencia.

Access, el dispositivo que produce 45 litros de agua por hora. Vital Lyfe Omicrono

Para lograr estos resultados, el equipo integra varias capas tecnológicas críticas que actúan de forma simultánea. Utiliza un proceso de ósmosis inversa de alta presión capaz de eliminar sales, metales pesados y contaminantes químicos, seguido de una etapa de radiación UV-C que neutraliza bacterias, virus y otros microorganismos dañinos.

Además, incorpora sensores inteligentes de calidad que verifican el nivel de pureza antes de autorizar el consumo y un sistema de bombeo integrado que evita los agotadores esfuerzos manuales requeridos por otros dispositivos de emergencia.

En cuanto a su rendimiento, Access es capaz de procesar aproximadamente 45,5 litros por hora si se utiliza agua dulce, mientras que su capacidad se ajusta a unos 22,7 litros por hora cuando se enfrenta al reto de desalinizar agua de mar.

Este flujo permite abastecer de manera eficiente a familias enteras o pequeños equipos de despliegue rápido en cuestión de sesenta minutos

Otro de los aspectos fundamentales es su capacidad de operar fuera de la red eléctrica convencional. El sistema integra una batería propia de 210 Wh, suficiente para garantizar unas tres horas de funcionamiento continuo sin apoyo externo.

Sin embargo, su versatilidad aumenta al permitir la conexión a fuentes externas de 200 W en corriente alterna o continua, lo que abre la puerta a su integración con paneles solares portátiles. Esta combinación permite que la autonomía hídrica sea, por fin, compatible con la autosuficiencia energética en los entornos más aislados del planeta.

Access, el dispositivo que produce 45 litros de agua por hora. Vital Lyfe Omicrono

Aunque el producto tiene un atractivo evidente para expediciones y uso recreativo, su verdadero potencial reside en las aplicaciones humanitarias y de defensa.

Ya se ha probado en condiciones reales en países como Colombia, demostrando su utilidad en zonas rurales sin infraestructuras y en la gestión de emergencias climáticas donde el agua potable suele ser el primer recurso en escasear.

Pese a que su precio de preventa de 749 dólares (unos 641 euros al cambio) y el mantenimiento de sus membranas representan todavía una barrera de acceso, marca el camino hacia modelos donde instituciones u ONGs puedan financiar estas soluciones para uso comunitario.

Este tipo de innovaciones encaja dentro de una tendencia clara hacia la descentralización de los recursos básicos. En lugar de depender exclusivamente de grandes infraestructuras centralizadas y vulnerables, se abre paso un modelo distribuido, mucho más flexible y resiliente ante fenómenos extremos.