Japón marca un hito: Sony crea el primer robot con IA que logra ganar a jugadores profesionales de ping-pong en varios partidos

La robótica está conquistando uno de sus puntos débiles, la velocidad. Hace pocos días, el robot humanoide Unitree H1 superaba el récord de 10,1 metros por segundo, casi tan rápido como Usain Bolt. A estas imágenes se suman ahora las del robot capaz de ganar al ping-pong frente a profesionales.

Al ping-pong se le conoce como el deporte más rápido del mundo. Por algo, en el año 2000, la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) incrementó el diámetro de la pelota de 38 a 40 mm con el fin de disminuir la velocidad del juego y hacerlo más atractivo para los espectadores.

La destreza y los reflejos eran todavía una cualidad exclusiva de los seres humanos y otras especies de animales, pero la industria de la robótica pretende conquistar también este terreno. Hace décadas que se superaron retos intelectuales como la partida en la que la IA de IBM ( Deep Blue) ganó al campeón de ajedrez mundial, Garry Kasparov en 1997.

New @Nature paper today : Sony's Ace robot beats 3 of 5 elite table tennis players. Loses to professionals.



Human players win points with faster-than-average shots (p<0.001 between won vs returned). Ace wins with ordinary shots. Same speed and spin profile whether it wins or… pic.twitter.com/5grv3Q03ZZ — Bo Wang (@BoWang87) April 22, 2026

La agilidad física es la nueva frontera. La marca Sony ha presentado un extenso artículo científico sobre los logros de su nuevo robot. Un brazo articulado, unido a una gran estructura que se mueve a la velocidad de los jugadores de carne y hueso para devolverles las paladas.

Así es Ace

Bajo el nombre de Ace, el nuevo robot de la empresa japonesa consiguió vencer a varios jugadores de alto nivel en 2025, según informa Reuters. Aun así, Ace también ha perdido partidas contra dos profesionales que compiten habitualmente en ligas profesionales.

No es el primer robot que juega al tenis de mesa, pero sí el que mejores resultados habría conseguido hasta el momento en un deporte donde la velocidad es la clave.

Para controlar la pequeña pelotita que se pierde en el aire a los ojos de la mayoría de mortales, Ace integra nueve cámaras sincronizadas y tres sistemas de visión para rastrearla. Situadas alrededor de la cancha, el sistema de visión calcula la velocidad, posición y trayectoria de la pelota para devolverla con efecto como exige esta competición.

Rastrea una pelota a 200 Hz con precisión milimétrica y una latencia de aproximadamente 10 ms, mientras mide el giro a una velocidad de hasta 700 Hz.

La palada la da un brazo robótico con hasta ocho articulaciones: tres para la posición de la raqueta, dos para su orientación y tres para la velocidad y la fuerza del golpe. Con una latencia de extremo a extremo de 20,2 milisegundos, en comparación con los aproximadamente 230 milisegundos de los jugadores humanos de élite, asegura la marca.

“Empezó con hacer malabares con la pelota”, dijo Michael Spranger, presidente de Sony AI. “Luego, pasamos a los intercambios cooperativos donde un humano trabaja con el robot para mantener el punto. Después, empezamos a jugar contra jugadores de tenis de mesa cada vez más fuertes”.

Set de pruebas del robot Ace de Sony Sony Omicrono

Mayuka Taira, jugadora profesional de tenis de mesa que perdió un partido contra Ace el pasado diciembre, dijo en comentarios proporcionados por Sony AI que las fortalezas del robot "son que es muy difícil de predecir y que no muestra ninguna emoción".

No solo deportes

El objetivo no es solo dar espectáculo o participar en las próximas olimpiadas robóticas. Este proyecto de investigación pretende comprender cómo los robots pueden percibir, planificar y actuar con la velocidad y precisión humana en entornos dinámicos.

“Queríamos demostrar que la IA no solo existe en espacios virtuales”, dijo Michael Spranger. “No se trata solo de tecnología con la que interactúas en el mundo virtual; puedes tener una experiencia física, y la tecnología está preparada para ello”.

No hay que olvidar, que la industria robótica está creando máquinas para toda clase de situaciones. Robots que puedan desenvolverse tanto en fábricas, como en almacenes o en las casas y hospitales al cuidado de personas, incluso en ambientes peligrosos para evitar que las personas se pongan en riesgo.

Los robots humanoides pretenden alcanzar las habilidades propias de los humanos con un cuerpo diseñado a imagen y semejanza para poder adaptarse a esa amplia variedad de actividades. En vez de diseñar una máquina exclusiva para cada trabajo, estos robots solo requieren un entrenamiento a nivel de software previo.