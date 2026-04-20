Es oficial: Tim Cook deja de ser el CEO de Apple después de 15 años y John Ternus es anunciado como su sucesor

Apple ha anunciado hoy una transición histórica en su cúpula directiva, al confirmar que Tim Cook pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo de la junta directiva; su puesto de CEO pasará a ser ocupado por el actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, John Ternus.

Se trata de un movimiento que ya había sido muy rumoreado a finales de 2025, pero negado inicialmente por Cook, que apenas el pasado mes de marzo llegó a declarar que "no puedo imaginar una vida sin Apple".

Ahora se han revelado las auténticas intenciones tras esas palabras. Cook no mintió, y seguirá ocupando un importante puesto en Apple, principalmente como representante de la compañía ante políticos y legisladores a nivel global.

En el anuncio, Cook afirma que ser el CEO de Apple ha sido "el mayor privilegio de mi vida", y que sigue amando la compañía y que seguirá asistiendo en "ciertos aspectos". Su experiencia como representante de Apple ganará mucha importancia a partir de ahora.

Tim Cook es CEO de Apple desde agosto de 2011, seleccionado directamente por el mismísimo Steve Jobs, que también fue el principal responsable de su entrada en la compañía en 1998.

Tal vez por eso, Cook ha sido duramente criticado en ocasiones y sus actos han sido analizados con lupa, especialmente con tropiezos recientes como el reducido papel de Apple en la revolución de la IA y el polémico diseño Liquid Glass de iOS 26, pero es innegable que ha dejado a la compañía mejor que cuando empezó.

Con Tim Cook al mando, Apple consiguió superar la barrera de los 3 billones de dólares de capitalización, principalmente por la venta de dispositivos y servicios y la gran eficiencia en la cadena de suministro que le ha permitido mantener márgenes de beneficio muy elevados.

Cook fue el responsable último de una de las decisiones más importantes de la historia de los ordenadores Mac, abandonar Intel y desarrollar sus propios procesadores con Apple Silicon. El resultado fueron chips extremadamente eficientes y rápidos que separaron a los MacBook de los portátiles con Windows, y dejaron en evidencia a fabricantes establecidos como la propia Intel o AMD.

John Ternus coge ahora las riendas de Apple, tras un exhaustivo proceso de planificación de sucesión a largo plazo que ha sido diseñado "para garantizar la estabilidad y continuidad de la visión de la empresa". Ternus ha sido aprobado por unanimidad por la junta directiva de Apple.

Ternus es el actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, y por eso Cook destaca que "posee la mente de un ingeniero, el alma de un innovador, y el corazón para liderar con integridad y honor".

Se trata de una elección de casa, ya que Ternus lleva ya 25 años en la compañía, prácticamente toda su carrera profesional; en sus primeras declaraciones, afirma que se siente afortunado de haber trabajado con Steve Jobs y tener a Tim Cook como su mentor, y se muestra optimista sobre lo que Apple puede conseguir en los próximos años.

La elección de Ternus representa un cambio en la estrategia empresarial del fabricante del iPhone; no en vano, ya tiene varios logros en su historial, incluyendo la que posiblemente es la mejor cadena de suministro del sector y que le permite fabricar cientos de millones de unidades al año.

Por otra parte, Johny Srouji, quien ha supervisado los diseños de los chips A y M usados en los iPhone y Mac, ha sido nombrado nuevo director de hardware y reportará directamente a Ternus.

El cambio tomará efecto el próximo 1 de septiembre de 2026; por lo tanto, la presentación de los próximos iPhone 18 probablemente será el primer gran evento liderado por Ternus, mientras que el MWC 2026 que se celebrará el próximo mes de junio será el último de Cook, que dedicará el verano a las tareas relacionadas con la transición.