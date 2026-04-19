Ni baterías ni gasolina: Europa puede cambiar las normas con los nuevos motores de combustión de hidrógeno

Mucho se está hablando del futuro de la industria europea del automóvil estos días, especialmente por el efecto que tendrán en el mercado las nuevas leyes que derivarán en la prohibición de coches de combustión a partir del 2035.

Aunque inicialmente parecía que las baterías eléctricas iban a ser el futuro del sector, ya no está tan claro, con algunos fabricantes llegando incluso a recuperar los motores de combustión en sus nuevos modelos en vez de apostar únicamente por coches eléctricos.

Aunque algunas marcas han jugado con la posibilidad de las pilas de combustible, basadas en el hidrógeno, en la práctica ninguna ha conseguido crear un producto atractivo para el conductor medio. En ese contexto, el último logro de Volvo puede ser la clave.

El fabricante sueco ha anunciado el inicio de las pruebas de los primeros camiones con motor de combustión de hidrógeno, de cara a un lanzamiento comercial para antes del 2030 que puede cambiar completamente el mercado.

Hay que aclarar que no se trata de una errata: realmente hemos dicho "motor de combustión de hidrógeno". En efecto, esta tecnología consiste en quemar el hidrógeno, el elemento más común del universo, para propulsar los camiones, y posiblemente los coches, del futuro cercano.

Esto es sorprendente porque, hasta ahora, el hidrógeno se ha usado en pilas de combustible (FCEV), que generan electricidad de manera limpia, que a su vez es usada para recargar baterías que permiten mover el coche eléctrico.

Sin embargo, las pilas de combustible basadas en hidrógeno tienen muchos inconvenientes que pueden ser solucionados con esta tecnología que ha recibido el nombre de HPDI (High Pressure Direct Injection) que adelanta la manera en la que funciona.

El motor de combustión de hidrógeno tiene una arquitectura mecánica similar a la de un motor diésel; es decir, que tiene pistones, cigüeñal, y otros componentes típicos, y funciona y suena de manera similar a un motor que usa combustibles tradicionales.

Repostaje de camión de hidrógeno de Volvo Volvo Trucks

De hecho, a efectos prácticos es lo mismo que un motor diésel: se reposta de la misma manera, metiendo hidrógeno en un tanque de combustible en pocos minutos y sin necesidad de esperar a que una batería se recargue.

Sin embargo, no es tan sencillo como cambiar el diésel por el hidrógeno; y es que es difícil provocar la 'explosión' con el hidrógeno de manera tan sencilla como con un combustible normal y corriente.

El hidrógeno no se enciende mediante la simple compresión como ocurre con el diésel, así que Volvo ha ingeniado un sistema de inyección que mete una pequeña cantidad de combustible de ignición a presión, como biodiésel o hidrobiodiésel (HVO), para iniciar la combustión.

Una vez iniciada la combustión, se realiza la inyección de hidrógeno que entonces puede encenderse y producir energía para mover los pistones. Sin embargo, lo hace con una eficiencia energética superior y mayor potencia, permitiendo obtener el par motor necesario para un camión que transporta cargas pesadas.

El hidrógeno tiene otras ventajas respecto a métodos alternativos, ya que no sufre pérdidas de rendimiento en climas fríos como las baterías, ni requiere de una fuente de aire extremadamente limpia como las pilas de combustible.

Un detalle importante es que esta combustión emite contaminantes debido al uso de combustible para la ignición inicial; pese a eso, estos camiones están clasificados como de "Cero Emisiones", debido a que sólo emiten trazas de NOx que se pueden capturar con sistemas estándares.

Volvo ha iniciado las pruebas reales en carretera, que se realizarán a lo largo de este 2026 antes de la producción en masa y lanzamiento definitivo antes del 2030.