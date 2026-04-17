Japón ha cambiado la escalada para siempre con un nuevo material para suelas que te convierte en Spider-man

Un nuevo material se ha vuelto viral en redes sociales al demostrar su capacidad de pegarse a cualquier cosa. Para la comunidad de escalada es un antes y un después, con vídeos que muestran que unas zapatillas tratadas con este material pueden pegarse tanto a la roca como a sí mismas.

En apenas unas semanas, estas publicaciones han acumulado millones de visitas, aunque no han convencido a todo el mundo, con algunas críticas de haber sido creadas con inteligencia artificial. Sin embargo, este material es real y de hecho, ya está siendo comercializado.

La compañía japonesa RAToM es la que está distribuyendo este material, que ha recibido el nombre de GP1 por una sencilla razón: proviene de neumáticos lisos de carreras que han sido usados en Formula 1, MotoGP y otras competiciones de motor.

Neumáticos de MotoGP en la suela

Los neumáticos de estos coches y motos están diseñados para el agarre máximo, algo necesario para compensar el enorme par motor que obtienen esos vehículos y pasar toda la potencia al asfalto. En motos, también permiten obtener ángulos de inclinación imposibles con un neumático convencional y funcionan a velocidades superiores a 300 km/h sin problemas.

Sin embargo, esta especialización también supone que estos neumáticos tienen una vida útil muy corta, con apenas unas decenas de kilómetros en muchas unidades y de apenas unos cientos de kilómetros en el mejor de los casos.

El material GP1 de RAToM ya está agotado en muchas tiendas y está siendo revendido RAToM

Aunque para entonces los neumáticos son inútiles para los pilotos, siguen manteniendo muchas de sus propiedades de agarre, superando incluso a compuestos usados tradicionalmente en la escalada como Stealth C4.

Aquí es donde entra RAToM, que ha tenido la idea de aprovechar los neumáticos de competición para crear un caucho que puede ser añadido a una suela de zapato o zapatilla para mejorar el agarre de manera exponencial.

Eso es porque los neumáticos de competición están tratados con mezclas y aditivos de alta tecnología, incluyendo dióxido de silicona, optimizados a nivel molecular para generar fricción incluso en superficies microscópicamente lisas.

Además, este caucho tiene una gran capacidad de deformación elástica, lo que supone que con un poco de presión el material fluye a las grietas y rugosidades de la superficie de manera inmediata, aumentando la superficie de contacto.

Lejos de ser una curiosidad, en muy poco tiempo el GP1 se ha convertido en una de las mayores innovaciones de la historia de la escalada, y al mismo tiempo, en una de sus mayores polémicas hasta la fecha.

Los vídeos que se han hecho virales demuestran que unas zapatillas modificadas con este material son capaces incluso de pegarse a ventanas de vidrio y hasta se pueden pegar a sí mismas.

Ya hay escaladores que están usando GP1, ya que les permite 'pegarse' a superficies de gimnasio que hasta ahora eran físicamente imposibles; y en roca natural, han comprobado que las suelas ahora permiten cargar peso en ángulos de inclinación que resbalarían con otros compuestos.

Eso ha iniciado un debate sobre si este material debería ser prohibido en competiciones de escalada, ya que incluso puede hacer irrelevantes ciertas técnicas, ya que el escalador sólo tendría que apoyarse más en la suela.