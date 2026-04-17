EEUU cambia las normas: presenta un dron con IA que tiene un alcance de 106 km y puede operar en enjambres

Los drones se han convertido en piezas clave en las guerras, como se está viendo en Ucrania o en el conflicto en Oriente Medio. Uno de los países que más está apostando por esta tecnología es Estados Unidos que, tras adquirir uno que explora miles de kilómetros en un solo vuelo, acaba de presentar un modelo con inteligencia artificial (IA) que cambia las reglas de juego.

AeroVironment, empresa estadounidense, ha fabricado el Mayhem 10, un nuevo dron modular autónomo con un alcance de 106 kilómetros capaz de realizar misiones de vigilancia, guerra electrónica, retransmisión de comunicación y de atacar en solitario o en grupo, es decir, en enjambres.

Este nuevo dron usa un diseño de carga útil modular para poder hacer cambios rápidos de misión y adaptarse así a las condiciones del campo de batalla, tanto con capacidades letales como no letales.

"Al integrar autonomía avanzada, cargas útiles multidominio y rápida adaptabilidad, capacitamos a nuestras fuerzas para detectar, interrumpir y atacar con precisión, incluso en los entornos más disputados", ha señalado en un comunicado Wahid Nawabi, presidente y director ejecutivo de AeroVironment.

Pero ¿qué hace especial al Mayhem 10? El dron se basa en los modelos Switchblade de la misma empresa, pero se centra especialmente en la autonomía, diseño modular y rendimiento de largo alcance para entornos de alto riesgo.

Un dron preciso

Mayhem 10 es un dron capaz de transportar una carga útil de 4,5 kilogramos, operar a distancias superiores a los 100 kilómetros y de permanecer en el aire hasta 50 minutos.

Una de sus claves es que se puede ensamblar y lanzar en menos de cinco minutos, permitiendo así un despliegue rápido.

Así es el nuevo dron con IA de EEUU

El dron está diseñado bajo una arquitectura de sistemas abiertos y modulares, lo que facilita actualizaciones rápidas y la integración de cargas útiles de terceros.

Según la compañía, el sistema se maneja a través del controlador Tomahawk Grip y la interfaz AV_Halo COMMAND, permitiendo operaciones en enjambre en las que múltiples unidades actúan de forma coordinada para ampliar el alcance y ejecutar misiones sincronizadas.

El sistema incorpora una carga útil frontal extraíble que permite adaptarlo rápidamente a misiones como vigilancia, guerra electrónica o ataque de precisión. Puede desplegarse desde aire, tierra o mar, ampliando el alcance operativo y reduciendo riesgos.

AeroVironment asegura que su IA permite operar en entornos con interferencias o bloqueo de GPS. Emplea comunicaciones seguras con GPS M-Code, enlace Silvus y red MANET, manteniendo control a 25–40 km. Su arquitectura escalable facilita la adaptación a nuevas misiones y amenazas.

AeroVironment presenta Mayhem 10 como un sistema de ataque colaborativo, capaz de operar de forma individual o en enjambres para ampliar la cobertura, saturar defensas y ejecutar misiones combinadas de ISR, guerra electrónica, engaño y ataque.

El sistema busca aumentar la capacidad operativa sin exponer personal ni depender de plataformas de alto valor.

Puede desplegarse desde aire, tierra o mar para tareas como reconocimiento, seguimiento de objetivos o apoyo a ataques, dentro de un enfoque distribuido. AeroVironment prevé una producción escalable de hasta 240 unidades mensuales.