Los veterinarios advierten: los viajes en coche son peligrosos para tu mascota, pero este invento puede ayudar

Los viajes en coche representan un riesgo significativo para las mascotas, además de para el conductor y el resto de pasajeros en el coche; según estudios de seguridad vial, el 84% de los dueños no utiliza ningún tipo de sistema de sujeción, ya sea arnés, transportín o asiento especial.

Eso es especialmente malo porque el 60% de los conductores ha admitido haberse distraído con su mascota mientras conduce, y las consecuencias pueden ser desastrosas. Según un estudio, en un choque a 50 km/h un perro que pesa 4,5 kg ejerce una fuerza de impacto de aproximadamente 136 kg, letal para el animal y muy peligroso para los humanos.

Ahora, un nuevo accesorio pretende salvar tanto nuestras vidas como las de nuestros mejores amigos. Se llama Vomer, y se presenta como un "asiento de movilidad" diseñado específicamente para perros pequeños y gatos.

Protección para mascotas en el coche

El Vomer es un transportín diseñado específicamente para ser instalado en los asientos traseros, de la misma manera que un asiento especial para niños y bebés; de hecho, el concepto es extremadamente parecido, pero con las consideraciones propias para las mascotas.

El sistema de anclaje ISOFIX permite conectar el transportín directamente a los anclajes metálicos del coche, en vez de depender únicamente del cinturón como otros sistemas de transporte de mascotas, lo que aporta una mayor estabilidad en caso de colisión.

La estructura del transportín es de grado vehicular, con un marco de aluminio de alta resistencia y polipropileno para absorber los impactos antes de que puedan afectar al cuerpo de la mascota.

En el interior, se usa espuma de polietileno de alta densidad, el mismo material que se usa en los asientos de los bebés, para proteger contra sacudidas repentinas y posibles impactos contra la jaula. De manera similar, una malla actúa como barrera contra objetos que puedan salir disparados durante el accidente, como cristales rotos.

Además de como asiento durante el viaje, el Vomer se puede usar como cama o casa para la mascota mientras está en el hogar, lo cual es recomendable para que el animal se sienta familiarizado y menos estresado durante el trayecto.

El Vomer es compatible con cualquier vehículo familiar y al usar el estándar internacional ISOFIX, se puede instalar en cualquier coche que también sea compatible con camas o asientos de bebé, y la instalación es igual de sencilla.

Los creadores de Vomer tienen planeado realizar pruebas de choque independientes con el Centro de seguridad de mascotas (CPS) este mismo año para demostrar la utilidad de este invento y prometen que compartirán los resultados públicamente.

Mientras tanto, el Vomer ya está disponible en preventa a través de la plataforma de crowdfunding Kickstarter, donde ya ha superado con creces su objetivo. Como parte de este lanzamiento, está disponible con una rebaja del 41%, dejando el precio en los 249 dólares, mientras que costará 420 dólares cuando llegue al mercado.