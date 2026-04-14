Instagram endurece los filtros de menores antes de las medidas del Gobierno: "Viene bien el feedback de padres"

Las redes sociales son las nuevas tabacaleras. El debate sobre los riesgos que implican para la salud y las leyes necesarias para proteger a los usuarios, sobre todo a los más jóvenes, están en plena efervescencia. En Estados Unidos, las grandes redes sociales se enfrentan a juicios históricos, mientras que en Europa y Australia se plantea su prohibición a los menores de 16 años.

No todos abogan por la prohibición, desde fundaciones como Pantallas Amigas defienden educar en un uso responsable y colaboran con las plataformas como Instagram para facilitar a las familias herramientas y guías como las cuentas de adolescentes de esta red social que se estrenaron en 2024 y ahora se actualizan en España con nuevas funciones de protección.

A partir de ahora todas las cuentas de adolescentes, es decir, las de los usuarios menores de 18 años, se regirán por la clasificación PG-13, equivalente a PG-12 en España. Los vídeos cortos y demás publicaciones son ahora sometidos a un nuevo sistema de filtrado inspirado en la calificación cinematográfica.

La red social de Meta ya limitaba el acceso a contenidos violentos, de carácter sexual o relacionado con las autolesiones para evitar que los menores accedieran a él. Este filtro ahora se ajusta inspirado en la calificación PG-13 e, incluso, se ofrece un mayor control a los padres según valoren ellos la madurez de sus hijos para enfrentarse a lo que circula por la red.

Esta funcionalidad llega a España ahora, pero se presentó el año pasado en Estados Unidos, donde ya han podido valorarla los padres de este país. Según datos aportados por Meta, el 90% de los tutores consideran que esta nueva herramienta les ayuda a saber lo que sus hijos hacen en línea.

Los padres suelen sentirse perdidos ante el salto generacional con sus hijos que implica grandes diferencias a la hora de usar las redes y no saben cómo conversar con los menores. Para ayudar, Instagram ha creado un cómic con el ilustrador y animador 2D, Diego Pérez (@diebujitos) y Maria Gómez (@merigopsico), psicóloga: "en talleres que he hecho con padres me comentan que les da miedo preguntar porque no van a entender lo que sus hijos puedan decirles".

PG-13 en toda la red

La clasificación "PG-13" se introdujo el 1 de julio de 1984 con el aviso: "Se advierte a los padres que deben tomar precauciones especiales para brindar orientación especial para la asistencia de niños menores de 13 años: algunos materiales pueden ser inapropiados para niños pequeños". La primera película que se estrenó con esta calificación fue la película bélica de John Milius, Red Dawn, en 1984.

Esta calificación se aplica, por ejemplo, a las películas que integran palabras derivadas del sexo más duras, pero teniendo en cuenta el contexto. El contenido del uso de drogas también está restringido a PG-13. Por supuesto, la desnudez, aunque breve implica esta calificación. En las películas PG-13, se pueden sugerir escenas sexuales, pero no mostrarlas.

Nuevas normas de seguridad para menores en Instagram Instagram-Omicrono Omicrono

Hasta ahora, las políticas de Instagram ocultaban o prohibían recomendar contenido sexualmente sugerente, imágenes gráficas o perturbadoras, y contenido adulto como la venta de tabaco o alcohol a los adolescentes. Con esta actualización, Instagram quiere ir más lejos.

Los adolescentes no podrán seguir cuentas que compartan regularmente contenido inapropiado para su edad o cuyo nombre o biografía sugieran que no son adecuadas para adolescentes. La red social explica que esta limitación funciona en ambos sentidos. Dichas cuentas tampoco podrán seguir a los adolescentes, enviarles mensajes directos ni comentar en sus publicaciones.

Con respecto a las búsquedas, bloquearán el acceso a una gama más amplia de términos, para evitar que puedan sortearse si se escriben con erratas, por ejemplo. Igualmente, el contenido no podrá abrirse, en ninguna de las formas, si no cumplen con las restricciones de edad.

Estas restricciones se aplican también a los comentarios de los propios contenidos. "Ni en comentarios podrá haber lenguaje más fuerte ni temas relacionados como la sangre, o imágenes que pueden ser perturbadoras", explica a los medios Hélène Verbrugghe, Public Policy Manager para España y Portugal de Meta.

Por último, en la relación con la inteligencia artificial de la compañía. No ofrecerá respuestas inapropiadas para su edad, ni generará contenido que resultaría fuera de lugar en una película clasificada como PG-13.

Las cuentas para adolescentes se aplican en Instagram a partir de los 13 años, pero la legislación española no permite el uso de las redes sociales hasta los 14 años, por lo que estas medidas se adjudican de forma automática a los usuarios menores de 18 años.

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Todos los usuarios menores de esta edad serán derivados automáticamente a estas cuentas adolescentes en las que se aplica la nueva configuración y no podrán desactivarla sin el permiso de sus padres. No obstante, a partir de los 16 años, la plataforma da un poco más de libertad a los menores, pudiendo ajustar el límite de tiempo de uso sin consentimiento de sus padres, por ejemplo.

Si los padres consideran la calificación PG-13 insuficiente, podrán activar el 'contenido limitado' para restringir más la experiencia. Además de inspirarse en el estándar cinematográfico, Meta ha tenido en cuenta la valoración de progenitores de todo el mundo, lo que consideran los padres que es adecuado o no para sus hijos.

Con estas indicaciones se ha entrenado a la IA para bloquear el acceso de los jóvenes a esos contenidos. El proceso de filtrado se realiza de forma automática "por el volumen de publicaciones que tenemos", explica Verbrugghe, aunque si el usuario quiere denunciar algún contenido que haya pasado el filtro y considere que no debería aparecer, esos reportes pasan por una supervisión humana, para corregir posibles fallos del sistema autónomo.

"Siempre nos viene bien tener este feedback de primera mano de los padres, porque al final hay muchas sensibilidades y diferencias entre los países", indica Verbrugghe, "estos padres han calificado más de 3 millones de piezas de contenido y nosotros hemos podido ajustar nuestra inteligencia artificial".

Legislación

Esta sería la respuesta de Meta al intenso debate internacional en el que las redes sociales se muestran como espacios peligrosos para menores, incluso adictivos: un control parental más ajustado a cada familia y fomentar la conversación entre padres e hijos. Sin embargo, la multinacional asegura que también colabora con las autoridades de cada país.

"Queremos que haya una legislación que diga cuál debería ser la edad mínima para entrar en redes sociales y esto también venga con elementos de verificación de la edad de los usuarios", asegura Verbrugghe. En Australia, Reino Unido o Dinamarca se han impuesto sistemas de verificación de edad y prohibido el acceso a determinadas edades con diferentes resultados.

España, junto a la Unión Europea, también se ha sumado a esta opción, como anunció el presidente, Pedro Sánchez en febrero, quién llegó a calificar las redes de "salvaje oeste". El Gobierno de España planteó entonces, no solo la prohibición de usar las redes sociales a los menores de 16 años, también responsabilizar a los directivos de las plataformas por el contenido ilegal y de odio y tipificar como delito la manipulación de los algoritmos.

"Nosotros hemos estado en contacto con el gobierno de España y en otros países también. Lo que todavía no sabemos es cuál es exactamente el tipo de de solución que están desarrollando" explica Verbrugghe.

Además de su prohibición o la creación de herramientas más educativas y restrictivas, otra vertiente dentro de este debate apuesta por medidas más drásticas, forzando a las plataformas a cambiar el propio diseño de sus aplicaciones y culpando a elementos como el scroll infinito, así como a la acumulación de "me gustas" y seguidores. Una medida más drástica que podría afectar al negocio de estas grandes plataformas.

El tiempo dirá cómo se adaptan las redes sociales (entre gobiernos, empresas y padres) a esta nueva era en la que se les exige seguir entreteniendo e informando, al mismo tiempo que controlan los efectos negativos que ya se han empezado a denunciar y estudiar y que afectan no solo a menores, también a adultos.