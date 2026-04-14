China cambia las reglas de la robótica: va a vender un robot humanoide por 4.000 euros en AliExpress España

El futuro en el que podemos comprar un robot en una tienda online y recibirlo en casa ya está aquí, y viene de la mano de China, como no podía ser de otra manera. Unitree ha confirmado que su nuevo R1 estará disponible en AliExpress.

El fabricante chino Unitree Robotics ya es uno de los pioneros de la robótica, con modelos cuadrúpedos y humanoides para todo tipo de tareas, tanto científicas como industriales e incluso de entretenimiento; pero todos estos modelos tienen en común una cosa: un precio que los pone fuera del alcance del consumidor medio.

El nuevo Unitree R1 pretende solucionar esto. Se trata del robot humanoide más barato de la marca hasta la fecha, con un precio de 29.000 yuanes, aproximadamente 3.700 euros al cambio actual; y ahora, va a estar disponible para todo el mundo.

El R1 fue lanzado originalmente en China el año pasado, pero ahora Unitree ha anunciado que usará la plataforma de venta online de Alibaba para ofrecerlo en todo el mundo a través del programa Marcas+ de AliExpress, que permite comprar directamente al fabricante.

De hecho, este no es un concepto precisamente nuevo. Unitree ya tiene su propia tienda en AliExpress, donde es posible comprar el anterior modelo de la marca, el Unitree G1; sin embargo, ese es un robot de gama alta con un precio de 19.776,69 euros en el momento de escribir estas palabras (aunque podemos usar un cupón de descuento de 109 euros).

Unitree ya vende su robot humanoide G1 en AliExpress Omicrono

En comparación, se espera que el precio del R1 ronde los 4.000 euros, aunque la cifra final no ha sido confirmada todavía por la marca. Una diferencia brutal, que se explica porque el R1 es un robot humanoide 'de entrada' y el primero pensado para ser vendido de manera masiva al público general.

A diferencia del G1 o de otros robots humanoides como el Optimus de Tesla o el Atlas de Boston Dynamics, el Unitree R1 ha sido creado con el objetivo de ofrecer un punto de entrada al mundo de la robótica para usuarios interesados en explorar esta nueva tecnología.

Como resultado, no es tan potente, capaz ni inteligente como otros modelos. Para empezar, es más pequeño, con una altura de 1,21 metros y un peso de entre 25 y 27 kg, dependiendo de la versión; contará con una versión básica y una versión EDU más completa.

Cuenta con un procesador de 8 núcleos con GPU, que permite alcanzar un rendimiento de hasta 100 TOPS en las versiones EDU. Gracias a sus 26 articulaciones inteligentes, cuenta con 24 grados de libertad (DOF) en la versión básica, y hasta 40 en la versión EDU.

Este robot es capaz de durar entre 1 y 2 horas gracias a su batería, aunque podemos ampliar la duración gracias al hecho de que es intercambiable.

El R1 cuenta con un modelo de lenguaje multimodal con reconocimiento de voz, además de cámara estéreo 3D, micrófonos duales y varias opciones de conectividad como WiFi 6 y Bluetooth. Todo esto significa que podemos darle órdenes de voz y será capaz de reconocer el entorno y ejecutarlas.

El punto fuerte del R1 se encuentra en su agilidad. En los vídeos compartidos por Unitree se muestra que es capaz de dar volteretas, ruedas, y otras cabriolas como aguantarse con las manos, así como realizar ejercicios de artes marciales.

Sin embargo, el R1 está muy limitado respecto a otros robots humanoides. El modelo básico ni siquiera tiene dedos en las manos, aunque la versión EDU permite instalar una mano diestra.

El principal mercado para el Unitree R1 son las universidades e investigadores que quieren empezar con la robótica, además de entusiastas que quieran experimentar con las posibilidades de esta tecnología. No es un robot que sea capaz de ejecutar tareas diarias como limpiar la casa, pero otros proyectos pretenden cubrir esos nichos.