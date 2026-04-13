Ya es oficial: Tesla consigue la aprobación del primer país de Europa para la conducción automatizada de sus coches

El pasado mes de febrero salió a la luz que la conducción autónoma de Tesla estaba a punto de llegar a varios países de Europa. Algo que ya es oficial, ya que la empresa de Elon Musk ha logrado la aprobación de Países Bajos para usar esta tecnología.

Tesla ha confirmado a través de sus redes sociales que ha logrado la aprobación regulatoria de la conducción automatizada total (supervisada) en los Países Bajos, que será la primera vez que esté disponible para sus coches en Europa.

De esta manera, la conducción automatizada total de los coches Tesla se implementará en los coches de la compañía en Países Bajos en los próximos días.

La conducción automatizada total (supervisada) de los coches Tesla consiste en un conjunto de funciones avanzadas de asistencia al conductor que permiten a los vehículos de la firma circular por cualquier lugar bajo la supervisión de un conductor.

Esta tecnología se ha diseñado para acometer las partes más estresantes de la conducción diaria, además de para maximizar la seguridad. La conducción automatizada es capaz de circular por calles urbanas, maniobrar en cruces, hacer cambios de carril y más.

First FSD in Europe https://t.co/IhzD1cMKfX — Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2026

Tesla ha explicado que esta tecnología, que se probó en enero en España, aprende a través de la experiencia y que su flota global de vehículos acumula cada día más de 500 años de datos de conducción.

Unos datos que se usan para enseñar a esta tecnología a cómo responder incluso ante situaciones de conducción más inusuales, ayudando a que los desplazamientos diarios sean más seguros para todos los usuarios de la vía.

Pero ¿cómo funciona? Cuando la conducción automatizada (supervisada) está activada, usa principalmente las cámaras externas del coche y la inteligencia artificial (IA) para circular por las calles de todo el mundo.

La empresa de Elon Musk ha asegurado que todo el análisis del entorno en tiempo real, entre los que se incluyen el procesamiento de las señales de las cámaras y los datos de los sensores, se hace directamente en el ordenador con IA a bordo del coche.

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Tesla también ha apuntado que, cuando la conducción automatizada (supervisada) está activada, la probabilidad de sufrir colisiones se reduce hasta 7 veces por kilómetro recorrido si se compara con la conducción manual.

Además, ha confirmado que actualmente se han recorrido más de 14.000 millones de kilómetros con esta tecnología en todo el mundo. Aunque antes la empresa tuvo que llevar a cabo pruebas internas en toda Europa antes de ponerlo a disposición en Países Bajos.

Los coches de la firma llegaron a recorrer más de 1,6 millones de kilómetros con este sistema activado por el territorio europeo, que se espera que termine llegando a más países.