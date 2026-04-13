China cambia las normas: crea una batería de 900 V capaz de cargar los coches eléctricos al 97 % en menos de 9 minutos

Los coches eléctricos cada vez tienen más presencia en las carreteras de España, pero la autonomía y el tiempo de carga siguen siendo uno de sus puntos débiles. Para solventarlo, existen inventos que aumentan la duración hasta 1.300 kilómetros o una batería hecha en China que carga estos vehículos al 97 % en menos de 9 minutos.

Lynk & Co, marca de la empresa china Geely, ha anunciado recientemente su nueva batería 'Energee Golden Brick' de 900 voltios que se puede recargar en tiempos nunca vistos antes en el mercado.

Según las cifras aportadas por la compañía, la nueva batería alcanza del 10 % al 70 % en apenas 4 minutos y 22 segundos; del 10 % al 80 % en 5 minutos y 32 segundos; y del 10 % al 97 % en 8 minutos y 42 segundos.

Unos tiempos de carga que superan con creces la última y más potente carga rápida de BYD, denominada Blade 2.0 y presentada hace unos días, que prometía tardar 5 minutos en pasar del 10 % al 70 % y 9 minutos del 10 % al 97 %.

Pero ¿cómo consigue Geely estas cifras? La compañía china ha explicado que el resultado es la unión de varias innovaciones. Por un lado, el sistema usa una arquitectura eléctrica de 900 voltios, que es superior a la que usan la mayoría de los coches eléctricos en la actualidad.

Un coche eléctrico Geely cargándose. Geely Omicrono

Esto quiere decir que esta arquitectura es capaz de manejar mayores potencias de carga sin, al menos a priori, comprometer la eficiencia.

Por otro lado, la firma china ha destacado que la 'Energee Golden Brick' puede soportar una potencia de carga máxima de 1.100 kW y que, cuando alcanza el 75 % de su capacidad, la reduce a 500 kW.

No solo eso, sino que cuando el coche llega al 97 %, el sistema reduce la potencia de carga aún más: a 350 kW. Y, en ese punto, la potencia del cargador es comparable a la de algunos cargadores más rápidos del mercado en su mejor momento.

El sistema de la nueva batería de Geely usa refrigeración líquida para garantizar la eficiencia y ralentizar la degradación de la pila.

El avance de Geely es una carrera de alta velocidad en una pista llena de baches. Mientras la tecnología de la firma china vuela, los cimientos necesarios para sostenerla —red eléctrica y capilaridad de carga— siguen en boxes, evidenciando un desfase crítico entre el hardware y la realidad urbana.