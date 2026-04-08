La pregunta que deja en ridículo a los hackers de Corea del Norte: el truco para evitar que se cuelen en las empresas

En muy poco tiempo, los hackers de Corea del Norte se han convertido en una de las grandes amenazas del sector de la ciberseguridad, y ya son capaces de presumir de logros que otros países sólo pueden soñar; pero no lo hacen con ataques de fuerza bruta.

La especialidad de los hackers norcoreanos es la ingeniería social, con la que consiguen engañar a empleados y ejecutivos de empresas occidentales y así obtener acceso a sus ordenadores, desde los que pueden robar dinero, datos e influencia para otras operaciones.

Esta red de cibercriminales quedó al descubierto el mes pasado, cuando una empresa de seguridad estadounidense consiguió desenmascarar a uno de sus miembros, revelando la existencia de cientos de miles de solicitudes de empleo provenientes de apenas 20 personas.

Esta revelación ha ayudado a concienciar a mucha gente de este vector de ataque, especialmente para los responsables de contratar a nuevos empleados. Y afortunadamente, ahora se ha descubierto la mejor táctica contra estos hackers: insultar a Kim Jong Un.

Varios vídeos de entrevistas de trabajo a supuestos hackers norcoreanos se han vuelto virales en redes sociales como X que muestran cómo funciona esta táctica. Consiste básicamente en intentar sonsacar una opinión negativa contra el régimen de Corea del Norte del entrevistado.

Here is a video of a North Korean IT worker being stopped dead in their tracks upon being required to insult Kim Jong Un.



It won't work forever, but right now it's genuinely an effective filter. I'm yet to come across one who can say it. https://t.co/8FFVPxNm8X pic.twitter.com/KXI5efMo5L — tanuki42 (@tanuki42_) April 6, 2026

Por ejemplo, en uno de los vídeos más compartidos la persona que estaba entrevistando al candidato le pidió que dijera que "Kim Jong Un es un cerdo feo y gordo"; inmediatamente, el entrevistado se sintió claramente incómodo, fingió no haber escuchado la pregunta, y se desconectó al momento.

Lejos de ser un caso aislado, ya hay varios vídeos que muestran una reacción similar. En otra publicación, el empleado de la empresa empieza de una manera más suave, preguntando la opinión que el candidato tiene de Corea del Norte, para a continuación hacer preguntas más incisivas, especialmente contra el dictador.

Estos vídeos nacieron a partir de una teoría de que los trabajadores de la RPDC (República Popular Democrática de Corea) no son capaces de criticar a su líder ni a su país, y no saben qué hacer cuando se encuentran en este tipo de situaciones.

Insultar a Kim Jong Un o a sus predecesores es ilegal en Corea del Norte, y los hackers pueden temer que las grabaciones de las entrevistas se hagan públicas (como ha sido el caso) y terminen sufriendo las repercusiones, sin importar el contexto.

En realidad, esta no es una táctica nueva, y de hecho, la tendencia empezó con el propietario de un repositorio de código abierto que obliga a publicar un insulto contra Kim Jong Un para aportar al proyecto.

Pero es ahora que este método se ha hecho viral, por la gran cantidad de ataques hackers patrocinados por la RPDC. De hecho, recientemente uno de los proyectos de código abierto más importantes y usados, Axios, fue víctima de uno de estos ataques, con los hackers haciéndose pasar por una empresa para ganar control sobre el ordenador del líder del proyecto.