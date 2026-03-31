El superdeportivo eléctrico de Xiaomi aparece de nuevo por las calles de Madrid: así es el SU7 Ultra que va a por Ferrari

Xiaomi traerá sus coches a España y Europa el año que viene, entre los que destaca el SU7 Ultra, un superdeportivo eléctrico que a comienzos del mes de marzo se pudo ver durante unos días en el showroom de la firma en Madrid y que ha vuelto a aparecer por las calles de la capital española.

Carspain, una cuenta de información y novedades automovilísticas, ha compartido en sus diferentes redes sociales unas imágenes recientes que muestran al superdeportivo eléctrico Xiaomi SU7 Ultra en un conocido centro comercial del distrito madrileño de Las Rozas.

"En el centro comercial Las Rozas ha sido visto un Xiaomi SU7 Ultra equipado con matrículas provisionales francesas de color rosa, las conocidas placas “WW” que se utilizan en vehículos destinados a pruebas o en proceso de homologación dentro de Europa", ha señalado Carspain en sus publicaciones.

También ha asegurado que la presencia de este coche en España, "acompañada de este tipo de matrículas, apunta a que se trata de un vehículo de pruebas que podría estar realizando los últimos ensayos antes de su llegada al mercado europeo".

El Xiaomi SU7 Ultra es un superdeportivo eléctrico desarrollado por el fabricante chino que llega en un momento en el que otras marcas chinas, como BYD, están apretando las tuercas a los gigantes de la automoción europea y que cuenta con una interesante ficha técnica. Por ejemplo, incorpora motores propios de Xiaomi, los HyperEngine, que están diseñados para ofrecer alta eficiencia.

Su diseño exterior es claramente agresivo y deportivo, con elementos aerodinámicos como un splitter delantero, canards y un llamativo alerón trasero de fibra de carbono, detalles que lo acercan estéticamente a rivales como el McLaren 720S o el Porsche Taycan.

El coche, en su variante más potente, supera los 700 CV con tracción total y posee una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan sólo 1,98 segundos.

Además de esto, el Xiaomi SU7 Ultra puede alcanzar velocidades que superan los 350 kilómetros por hora, lo que le convierte en el superdeportivo eléctrico más rápido del mercado.

El interior apuesta igualmente por un acabado deportivo, con tapicería en llamativos colores como el amarillo y una gran pantalla central situada a la derecha del volante que acapara todo el protagonismo, junto a materiales de alta calidad que refuerzan su posicionamiento como rival directo de los grandes superdeportivos eléctricos del momento.