Así es Terafab, la futurista fábrica de Elon Musk para crear una "civilización galáctica" con millones de chips propios

De todas las promesas de futuro que Elon Musk ha hecho, la TeraFab es probablemente la más importante y la que puede tener un mayor impacto para la humanidad en caso de hacerse realidad; es la fábrica que puede crear todos los chips que necesitamos, tanto en la Tierra, como fuera de ella.

Las tres grandes empresas de Elon Musk, Tesla, SpaceX y xAI, están implicadas en este proyecto, y su futuro bien puede depender de su éxito; no en vano, el propio Musk ha asegurado que "o fabricamos el TeraFab, o no tenemos suficientes chips".

La motivación de la nueva fábrica está clara: con 20 gigavatios de potencia anuales, la industria de los chips no es capaz de cubrir la demanda de las empresas de Elon Musk, no digamos ya de toda la industria, especialmente en un sector dominado por la inteligencia artificial.

Musk calcula que toda la industria de chips actual apenas puede cubrir el 2% de las necesidades eventuales de sus compañías, y de ahí que su solución sea fabricar sus propios chips; aunque siendo Musk, no lo va a hacer como todo el mundo.

Eso es porque la TeraFab se encargará de absolutamente todos los pasos de producción de un chip, desde su diseño hasta su fabricación, testeo, y empaquetado, todo en una misma línea de producción unificada.

Es algo que nadie ha hecho hasta ahora, y por buenas razones; los desafíos de logística y organización son tremendos, además de las necesidades energéticas de una fábrica semejante. Pero Elon Musk afirma tener las soluciones.

A eso hay que sumar que la TeraFab no fabricará un único tipo de chip, sino varios diseños con diferentes tipos de usos. El AI5 será usado por Tesla para sus Robotaxi y futuros coches con conducción autónoma, y el AI6 serán los encargados de hacer funcionar los robots Optimus de manera independiente.

Nuevo chip Tesla D3 SpaceX

Sin embargo, eso solo representa el 20% de la producción; el 80% restante se dedicará a los nuevos chips D3 diseñados para ser usados en el espacio en satélites que funcionarán con inteligencia artificial y futuras naves espaciales.

A diferencia de otros chips, los D3 han sido diseñados con más libertad en aspectos como el consumo energético, ya que funcionarán en satélites con energía solar "para siempre", en forma de centros de datos que orbitarán la Tierra con 100 GW de energía solar. En cambio han sido diseñados para resistir esas condiciones más difíciles.

Los chips que serán fabricados en la TeraFab de Elon Musk SpaceX

El objetivo de Musk es que entre 100 y 200 gigavatios de potencia se queden en la Tierra, mientras que 1 teravatio estará en el espacio por las limitaciones energéticas en nuestro planeta. De ahí que Musk considere que TeraFab es necesario para dar el siguiente paso hacia una "civilización galáctica", ya que los chips terminarán en su mayor parte en proyectos espaciales.

Pese a todo, Musk ha aclarado que va a seguir comprando chips a las grandes del sector, como TSMC, Samsung y Micron, aunque desearía que se expandieran más rápidamente para cubrir sus demandas. No en vano, la TeraFab no tiene fecha concreta de apertura, así que Musk aún tendrá que depender de terceros para sus productos.