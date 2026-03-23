Ya es oficial: el Pentágono convierte a la IA de Palantir como sistema central del ejército de Estados Unidos

El Pentágono, que mantiene una batalla legal contra Anthropic, desarrollador de Claude, ha confirmado Marvin, el sistema de inteligencia artificial (IA) de Palantir, se convertirá en el sistema central del ejército de Estados Unidos.

Así lo ha asegurado Steve Feinberg, vicesecretario de Defensa, en una carta dirigida a los líderes del Pentágono y a los comandantes militares de Estados Unidos, según señalan desde Reuters.

Una decisión que consolida el uso a largo plazo de la tecnología de selección de objetivos armados de Palantir en todo el ejército estadounidense.

En la carta, emitida el pasado 9 de marzo, Feinberg señaló que integrar el sistema Maven Smart de Palantir proporcionaría a los combatientes "las últimas herramientas necesarias para detectar, disuadir y dominar a nuestros adversarios en todos los ámbitos".

También indicó que se espera que la decisión de adoptar la IA de Palantir entre en vigor antes del cierre del ejercicio fiscal actual, que concluye en septiembre.

Así es Maven

Maven, que actualmente es el sistema operativo de IA principal del ejército de EEUU, es un software de mando y control capaz de analizar datos del campo de batalla e identificar objetivos.

La IA de Palantir también puede analizar rápidamente grandes volúmenes de datos procedentes de satélites, drones, radares, sensores e informes de inteligencia, e identificar automáticamente posibles amenazas u objetivos, como vehículos militares enemigos, edificios y depósitos de armas.

El logo de Palantir. Reuters Omicrono

Además, durante una presentación a principios de mes, Cameron Stanley, responsable de la oficina de IA del Pentágono, demostró cómo Maven podría emplearse para la selección de objetivos armados en Oriente Medio, y mostró capturas de pantalla de mapas de calor obtenidos de la plataforma Maven.

Según indicó Feinberg en su carta, otorgar a Maven la condición de programa de registro permitirá extender su uso a todas las fuerzas armadas y asegurar una financiación duradera.

El memorando fija además un plazo de 30 días para traspasar la supervisión de Maven de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial a la Oficina Jefe de Inteligencia Artificial Digital del Pentágono.

En cuanto a la relación contractual con Palantir, la carta deja claro que será el Ejército de Tierra el encargado de gestionar los acuerdos venideros.

"Es imperativo que invirtamos ahora y con determinación para profundizar en la integración de la inteligencia artificial en toda la Fuerza Conjunta y establecer la toma de decisiones asistida por IA como piedra angular de nuestra estrategia", escribió Feinberg.