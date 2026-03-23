Australia tendrá el rascacielos de madera más alto del mundo: 183 metros con fachada móvil que reduce la contaminación

En paralelo a los imponentes rascacielos que se anuncian en ciudades como Dubái, lujosos y con un marcado estilo futurista, hay otra tendencia en el sector arquitectónico que pretende definir un futuro sostenible y respetuoso con el medio ambiente sin renunciar a marcar nuevos récords.

Ubicado en Sidney, Australia, se está levantando la que será la torre de madera más alta del mundo. Atlassian Central, combina hormigón y acero para alcanzar alturas sin precedentes, pero con la madera como material protagonista.

Este nuevo rascacielos sigue la estela de otros proyectos que han usado el ecologismo como bandera diferenciadora. Además del uso de la madera, el diseño del conjunto de plantas con terrazas ajardinadas y una fachada móvil promete reducir las emisiones de carbono de este edificio.

Mayor altura

Cuando esté terminada, esta torre debería arrebatarle el récord al Ascent de Milwaukee considerado hasta ahora el rascacielos híbrido de madera más alto del mundo, con una altura de 86,6 metros. Atlassian Central alcanzará los 183 metros de altura, por lo que superará a su oponente siendo más del doble de alto, según el CTBUH, la principal autoridad en alturas de edificios.

En tercer lugar está el icónico Mjøstårnet, en la localidad noruega de Brumunddal, con 85,4 metros de altura. Este último se diseñó y construyó con el objetivo de crear un símbolo verde en la industria, la prueba de que los edificios altos pueden construirse usando recursos locales, proveedores locales y materiales de madera sostenibles.

Atlassian Central SHoP Architects Omicrono

En España también hay iniciativas con este mismo enfoque como el edificio de viviendas Tomás Bretón, el primer edificio CO2 nulo del centro de Madrid y uno de los primeros de España.

En 2028, los edificios públicos tendrán que garantizar que son nulos en carbono y en 2030 la norma se extenderá a todos los edificios, para llegar a una descarbonización total en el 2050. Un objetivo ambicioso que apuesta por transformar todo el sector de la construcción y contará con la madera como uno de sus mejores aliados.

El nuevo Atlassian Central pretende dar el mismo ejemplo de sostenibilidad. Aunque, para conseguir esa altura significativa usando la madera como principal componente del edificio, se combinará con hormigón y acero.

También empleará columnas de madera laminada encolada y losas de madera contralaminada, que se importarán desde Europa. En total, se incorporarán aproximadamente 10.000 metros cúbicos de madera de ingeniería a la construcción.

Fachada móvil

La torre incorporará un edificio ya existente, que se está restaurando e integrando en el vestíbulo. Se trata del antiguo albergue juvenil (YHA) en la planta baja, que se ha transformado en un espacio de llegada cívica. Esta estructura patrimonial restaurada define la entrada principal, albergando los vestíbulos de Atlassian y del hotel YHA Australia en la planta superior.

La torre se eleva sobre esta estructura histórica, con el programa del hotel ocupando los primeros cinco niveles y las plantas de trabajo elevándose por encima, coronadas por terrazas ajardinadas en la azotea.

Atlassian Central SHoP Architects Omicrono

Para reforzar la imagen ecológica del proyecto, cuenta con una compleja fachada que incluye paneles solares y un sistema de automatización de la empresa especializada EBSA, que reducirá significativamente los requisitos de refrigeración mecánica.

Desde el principio, el edificio ha sido diseñado para funcionar con energía renovable para alcanzar una calificación Green Star de 6 estrellas y lograr un compromiso NABERS Energy de 5,5 estrellas, junto con una reducción del 50% en el carbono incorporado inicial en comparación con la construcción convencional.

Atlassian Central SHoP Architects Omicrono

Su edificación supone el mayor proyecto de automatización de ventanas realizado en Australia hasta la fecha, apoyando las estrategias de ventilación natural, la evacuación de humos y la operación coordinada del edificio en las zonas de hábitat apiladas de la torre, según informa la empresa EBSA encargada del diseño, el suministro y la instalación de los sistemas de automatización de fachadas.

El proyecto incluye 4.757 actuadores de ventanas CDC, 18 paneles de control CPS-M, 56 cajas de distribución y aproximadamente 42 kilómetros de cableado.

Afirman los arquitectos que el rascacielos australiano aprovechará el clima templado de Sídney para funcionar sin refrigeración mecánica ni climatización, gracias a las fachadas móviles. Junto con el uso de madera maciza, esta propuesta permite al proyecto reducir las emisiones de carbono en un 50% en un período de diez años.

"Dentro de la superestructura de acero y hormigón, las plantas comerciales se organizan en siete módulos de "hábitat" apilados de cuatro plantas, enmarcados por una innovadora estructura híbrida de madera. Estos espacios ofrecen acceso a terrazas ajardinadas, maximizan la ventilación natural y están protegidos por sistemas y fachadas energéticamente eficientes", explican los responsables.

Este proyecto lleva la firma de BVN y SHoP Architects. La torre se ancla en el distrito tecnológico emergente de Sídney en torno a la histórica Estación Central. Se espera que el edificio esté terminado a fines de 2026 o en algún momento de 2027.