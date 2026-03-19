El Xiaomi SU7 cambia para siempre: el primer coche eléctrico de la marca ahora alcanza 900 km con una carga

Coincidiendo con el registro oficial del nuevo Xiaomi YU7 GT, la compañía organizó un gran evento en China en el que presentó varios productos, pero donde destacó especialmente el nuevo Xiaomi SU7, que finalmente ha llegado al mercado.

Estamos ante una renovación del Xiaomi SU7 original, y por lo tanto, no ante un coche completamente nuevo; a simple vista hasta los más entusiastas tendrán dificultades para encontrar diferencias, pero las hay, especialmente debajo de la carrocería.

Y es que es obvio que el objetivo de Xiaomi con esta renovación ha estado en actualizar los componentes internos como el chasis, las baterías y los motores para ponerse a la altura, e incluso superar, a los mejores del sector como Tesla.

Por lo tanto, el Xiaomi SU7 sigue siendo un sedán eléctrico, con una longitud de casi 5 metros y una distancia entre ejes de 3 metros, con un diseño muy familiar que ha recibido nuevos colores como Coastal Blue, Blazing Red y Viridian Green que son exclusivos de esta versión renovada.

Otra manera de distinguir el nuevo SU7 del antiguo se encuentra en la parrilla frontal, que ha sido rediseñada para alojar un nuevo radar de onda milimétrica 4D y para mejorar el flujo de aire con un diseño más limpio y que adopta la forma de "U" de la parrilla del Xiaomi SU7 Ultra.

Nueva parrilla frontal del Xiaomi SU7 Xiaomi

Además de los nuevos colores, los compradores podrán elegir entre seis nuevas opciones de llantas, con opciones de neumáticos Bridgestone, Michelin o Pirelli, esta última con las gomas deportivas P ZERO.

Otra diferencia importante respecto al modelo original se encuentra en el nuevo maletero delantero ("frunk") que ahora es eléctrico y se abre tanto con un botón exterior como con la app de Xiaomi EV en el móvil, el llavero, o incluso por proximidad con UWB y con orden de voz, con XiaoAI.

En el interior, se ha adoptado una nueva configuración simétrica que mejora la visibilidad y la usabilidad, incluyendo la nueva pantalla central de 16,1 pulgadas y el nuevo panel de instrumentos rotatorio de 7,1 pulgadas.

Nuevo diseño interior del Xiaomi SU7 Xiaomi

De la misma manera, los asientos son más cómodos y lujosos, con 18 opciones de ajuste para nuestro gusto. También se ha adoptado una nueva iluminación ambiental que rodea completamente la parte frontal del habitáculo, que le otorga un toque premium.

Nuevo chasis y baterías

Pero donde tal vez encontramos más novedades es cuando quitamos la carrocería y el interior y descubrimos el nuevo chasis 2.0 desarrollado por Xiaomi, también conocido como "Dragon Chassis" y que trae mejoras importantes en la suspensión y la conducción.

Por una parte, el SU7 ahora tiene una configuración de doble triángulo delante y multibrazo de cinco brazos detrás en toda la gama y configuraciones, en vez de únicamente en los modelos más caros.

Xiaomi SU7 2026 Xiaomi

El coche es capaz de detectar el estado de la carretera y ajustar la suspensión neumática de doble cámara cerrada y amortiguadores de control continuo para absorber los baches y estabilizar la carrocería, así como ajustar la altura dependiendo del tipo de carretera o pista. De hecho, usando GPS puede aprender qué lugares necesitan subir o bajar la suspensión, como badenes presentes cerca de nuestra casa, por ejemplo.

El nuevo chasis viene de la mano del motor HyperEngine V6s Plus, que de nuevo se monta en toda la gama sin importar el precio, pero con diferencias en la configuración.

Tiene una potencia de 235 kW para las versiones básicas y Pro del SU7, mientras que en el modelo Max puede alcanzar los 508 kW. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,08 segundos.

Las nuevas baterías CTB (Cell-to-Body) de los SU7 permiten aumentar la densidad energética en un 83,9%, mejorando la capacidad sin aumentar el espacio ocupado. Gracias a esto, el modelo básico alcanza una autonomía de 720 km, el modelo Pro de 902 km y el modelo Max, de 835 km (en ciclo CLTC en todos los casos).

Xiaomi SU7 2026 Xiaomi

La carga ultra rápida se ha mejorado, y ahora es capaz de recuperar 670 kilómetros de autonomía en apenas 15 minutos de carga, además de pasar de 10 a 80% en sólo 12 minutos.

Otro detalle importante es que ahora todos los modelos del SU7 están preparados para funciones avanzadas de conducción autónoma con un chip Nvidia Thor ADAS con 700 TOPS, Lidar, radar y cámaras.

Sin embargo, la mejora estandarizada de todos los modelos también viene de la mano de una subida generalizada de precios, aunque el SU7 sigue teniendo ventaja respecto a sus rivales en este aspecto.

El Xiaomi SU7 básico ahora parte de los 219.900 yuan (28.000 euros), que son 4.000 yuan (500 euros) más que el modelo original. El modelo Pro ahora parte de los 249.900 yuan (31.000 euros) y el modelo Max, de los 303.900 yuan (38.000 euros).

Después del evento de lanzamiento, el CEO de Xiaomi, Lei Jun, ha presumido de haber recibido más de 15.000 pedidos cerrados en los primeros 34 minutos, por lo que está claro que la compañía tiene otro gran éxito entre manos.