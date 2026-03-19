China ya tiene robots que convierten cualquier aparcamiento en un punto de carga para coches eléctricos

El gran obstáculo que los coches eléctricos siempre han tenido para triunfar se encuentra en la carga de las baterías eléctricas, tanto en la duración del proceso en sí como en la dificultad para encontrar un punto de carga en primer lugar.

Aunque en España ya hay varias iniciativas para la instalación de puntos de carga que sustituyan a las gasolineras, en China ahora han presentado una alternativa que puede ser menos costosa y más práctica: puntos de carga móviles.

La empresa Eraergy ha empezado a probar esta tecnología en un viejo vecindario de Nanning, donde la adopción de los coches eléctricos aún no ha alcanzado los niveles de las grandes capitales del país, con apenas 400 vehículos registrados, precisamente por la falta de puntos de carga.

Es el lugar perfecto para probar este nuevo robot, llamado "Energy Tank", que es capaz de mover el punto de carga hasta la localización del coche, en vez de al revés; en otras palabras, los residentes ya no tienen que buscar un enchufe, este ya viene a ellos.

Este se trata de un experimento de Eraergy (vía CarNewsChina), una de las muchas startups nacidas bajo el paraguas del creciente sector de coches eléctricos en China, con la intención de expandirlo a todo el país si tiene éxito.

Y por el momento, lo está teniendo, con varios residentes halagando la facilidad de uso y el ahorro de tiempo y esfuerzo que supone. Lo único que tienen que hacer es aparcar el coche en cualquier parte, por ejemplo, cerca de casa, y solicitar uno de estos robots por la app oficial, que se parará cerca para poder conectar el cable de carga.

El cargador movil de Eraergy

La gran ventaja de este sistema es que no requiere de ningún tipo de obra municipal ni ampliación de la red eléctrica, y tampoco ocupa un espacio fijo, porque el robot puede cambiar de posición dependiendo de la demanda.

Todo esto lo hace especialmente útil en localizaciones con limitaciones físicas, como calles pequeñas o edificios viejos que impidan la realización de las obras necesarias para instalar un punto de carga convencional.

El cargador móvil de Eraergy

La compañía resalta que estos robots cambian el problema de "el coche tiene que buscar un enchufe", convirtiendo la carga en un proceso puntual y un servicio en el que el cargador va al coche en vez de al revés.

El "Energy Tank" mide 1,5 metros de alto y está compuesto de un chasis con ruedas que montan las baterías y todo lo necesario para recargar un coche eléctrico, además de controles inteligentes para el movimiento; está disponible en tres modelos, de 30 kWh, 100 kWh y 200 kWh.

La potencia de carga máxima es de 120 kW, lo que según la compañía permite recargar completamente un coche que tiene un 10% de batería en un plazo que puede durar entre 40 minutos y una hora, por lo que puede ser ideal para dejar el coche recargándose mientras hacemos la compra, por ejemplo.

Por el momento, estos robots son controlados de manera remota por empleados y con una autonomía limitada, pero el objetivo de Eraergy es integrar tecnología de conducción autónoma de nivel 4 para que se puedan conducir por sí solos en localizaciones aisladas como zonas industriales o urbanizaciones cerradas.

Este no es el único ejemplo de robot cargador de coches eléctricos; uno de los mayores fabricantes del sector, CATL, ha lanzado uno semejante llamado CharGo, aunque por el momento ha sido usado únicamente de manera temporal para responder la gran demanda durante la pasada época de vacaciones.