"No puedo imaginar una vida sin Apple": Tim Cook por fin responde a los rumores en el 50 aniversario de la compañía

El CEO de Apple, Tim Cook, ha respondido por primera vez a la posibilidad de abandonar el puesto para jubilarse.

Como parte de los festejos por el 50º aniversario de Apple, Tim Cook ha confirmado en una entrevista que no se va a marchar y que, de hecho, semejante idea es extraña para él. De esta manera, el ejecutivo niega todos los rumores de los últimos meses.

Fue a finales del 2025 cuando los primeros indicios del posible retiro de Tim Cook empezaron a aparecer, con movimientos de silla importantes dentro de Apple que apuntaban a una renovación interna de la compañía.

Desde entonces han sonado varios nombres para cumplir la función de CEO, siendo el de John Ternus, responsable del equipo de diseño de Apple, el que lo ha hecho con más fuerza, gracias a un aumento en sus apariciones públicas y responsabilidades dentro de la compañía.

Ha hecho falta esperar varios meses para que Tim Cook por fin responda a estos rumores, y lo ha hecho en una entrevista a Good Morning America con motivo del 50 aniversario de Apple, donde ha dejado bien claro que no se va a ninguna parte.

Cuando fue preguntado directamente sobre las publicaciones que hablaban de un posible retiro temprano, Tim Cook negó los rumores de manera tajante, afirmando que "no había dicho eso" en ningún momento.

"Amo lo que hago de manera profunda", afirmó Cook, recordando el momento hace 28 años en el que entró en la sede de Apple y "amé cada día desde entonces", aunque reconoce que "ha habido buenos y malos momentos", pero que "la gente con la que trabajo es genial y sacan lo mejor de mí".

Cook finiquita el asunto declarando que "no puedo imaginar una vida sin Apple", pese a haber cumplido 65 años recientemente. Por lo tanto, podemos esperar mucho más de Cook, aunque eso no tiene por qué ser algo bueno.

Cook lleva al mando de Apple desde agosto de 2011, y por lo tanto, ha sido el responsable de algunas de las decisiones más importantes de la historia de la compañía, centrándose en el desarrollo propio de chips y de nuevos servicios que generen más ingresos en vez de depender únicamente del hardware.

Sin embargo, Cook también ha sido criticado por ser demasiado continuista en otros aspectos, especialmente a la hora de sumarse a nuevas tecnologías y mercados.

El ejemplo más claro lo tenemos en la inteligencia artificial, donde Apple claramente está por detrás de los grandes del sector, lo que ha obligado a la compañía a llegar a un acuerdo con su gran rival, Google, para mejorar Apple Intelligence al nivel que requieren los usuarios.

Por todo, esto, es poco probable que las especulaciones sobre el futuro de Cook vayan a terminar únicamente por estas declaraciones, aunque todo dependerá de la manera en la que Apple soporte la nueva crisis de componentes que vive el mercado y que está disparando el precio de los smartphones.