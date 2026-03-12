La carta de Tim Cook para conmemorar los 50 años de Apple: "El mundo avanza gracias a quienes piensan diferente"

La carta de Tim Cook para conmemorar el 50 aniversario de Apple: "El mundo avanza gracias a quienes piensan diferente"

Este 1 de abril es más especial que nunca para Apple. La compañía ha anunciado que celebrará el 50 aniversario de su fundación, un hecho reseñable en una compañía centrada en la innovación y que no acostumbra a mirar al pasado.

Y es que si bien Apple es conocida por mirar hacia el futuro, "este hito ofrece un momento especial para reflexionar sobre el camino que ha traído a la compañía hasta aquí, celebrar a las personas y comunidades que han pensado diferente con nosotros y para honrar los valores perdurables que siguen guiando nuestro trabajo", ha explicado la compañía a través de un comunicado.

Para conmemorar esta ocasión, el CEO Tim Cook ha compartido una carta en Apple.com en la que reflexiona sobre la historia y los valores de la compañía, y rinde homenaje a quienes han forjado Apple en este medio siglo.

Con el título, 50 años pensando diferente, Cook pone en valor cómo "hace cincuenta años, en un pequeño garaje, nació una gran idea. Apple se fundó sobre la simple idea de que la tecnología debía ser personal, y esa creencia, radical en aquel entonces, lo cambió todo".

De ese germen, Cook ha querido realzar cómo desde el primer ordenador Apple hasta el último de los dispositivos de la compañía "hemos dedicado cinco décadas a repensar lo posible y a poner herramientas poderosas al alcance de la gente". ¿La idea que les ha guiado? "Que el mundo avanza gracias a quienes piensan diferente (...) Ese espíritu ha guiado a Apple desde el principio. Pero nunca nos ha pertenecido solo a nosotros", explica el CEO.

También ha querido poner en valor que "cada invento que traemos al mundo es solo el comienzo de una historia" pues la importancia de la tecnología es "quienes usan nuestra tecnología para trabajar, aprender, soñar y descubrir. (...) En sus manos, las herramientas que creamos han mejorado vidas, y a veces incluso las han salvado. Y eso es lo que nos inspira: no lo que la tecnología puede hacer sola, sino todo lo que ustedes pueden hacer con ella".

Cook es claro sobre el papel que juega el futuro "nos centramos más en construir el mañana que en recordar el ayer" y agradece a los usuarios y a la comunidad de millones de personas "que hacen de Apple lo que es hoy. (...) Vuestra confianza nos impulsa a ser mejores. Vuestras historias nos recuerdan todo lo que podemos lograr cuando pensamos diferente".

"Si algo nos has enseñado, es que quienes están tan locos como para creer que pueden cambiar el mundo son los que lo logran. Brindemos por los locos. Los inadaptados. Los rebeldes. Los alborotadores. Los que tienen una visión diferente. Brindemos por ti", finalizaba su misiva Cook.

Desde sus inicios, Apple ha creído que la tecnología por sí sola no es suficiente. Sino que se trata de la intersección de la tecnología y las artes, guiada por un toque humano, lo que da significado a sus productos. El ejemplo reciente más claro fue el histórico concierto El Encuentro celebrado en la Puerta del Sol.

Más allá de la carta que ha compartido Tim Cook, en las próximas semanas, Apple y su comunidad global celebrarán el 50.º aniversario de la compañía, reconociendo la creatividad, la innovación y el impacto que personas de todo el mundo han hecho posible gracias a la tecnología de Apple.

A continuación, la carta íntegra del CEO de Apple: