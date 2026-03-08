'Linguriosa', de 'youtuber' a la televisión enseñando lingüística: "ChatGPT se inventa las etimologías, yo no me fío"

Las redes sociales han estado en el ojo del huracán desde que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunciara la intención de prohibir las redes sociales a menores de 16 años en España. Se las acusó de "salvaje Oeste digital", pero en ellas muchas personas también encuentran contenido educativo y divulgativo de calidad.

Frente a los bulos y vídeos falsos que circulan por internet, hay creadores como Elena Herraiz que trabajan cada día por ofrecer información entretenida y educativa a quienes quieren escucharles entre tanto ruido. Saber cuál es el origen de las tildes o por qué el pasado de los verbos ir y ser es el mismo tiene mucho más interés del que pueda parecer.

Así es el trabajo de Linguriosa, acrónimo de lingüística y curiosa, quien tiene ya 912.000 seguidores en YouTube y ha ganado cierta popularidad por ser una de los presentadores del concurso de Cifras y Letras que emite La 2 de RTVE.

¡Como la vida misma! Nunca hay que dar las cosas por sentadas en #CifrasYLetras pic.twitter.com/swIMPwLzIK — Cifras y Letras (@CifrasLetrasTVE) February 23, 2026

"Hay gente que me pone en los comentarios de Instagram: 'te pareces mucho a la de Cifras y Letras'”, bromea. "A lo mejor he ganado 20.000 seguidores, no más", cuenta en conversación con EL ESPAÑOL-Omicrono.

"Entiendo que, aunque se prohíban las redes sociales a menores, habrá ciertas redes o sectores que sí estén abiertos, precisamente para eso, para la educación", comenta sobre la normativa que también planea la Unión Europea.

"Como no ha pasado aún, no tengo una opinión al respecto, no sé cómo puede afectar. Incluso puede que segmente mejor el contenido", explica. De hecho, plataformas como Youtube y TikTok, por ejemplo, han lanzado secciones enfocadas en la educación para los menores.

De YouTube a la televisión

Nacida en Guadalajara, Herraiz estudió Traducción e Interpretación y un Máster para ser profesora de español en lengua extranjera la llevó a Alemania, a dar clases de nuestro idioma.

Allí, sin saberlo, dio los primeros pasos que le llevarían a presentar un programa de televisión, un podcast y tener cientos de miles de seguidores en las principales redes sociales hablando de lingüística.

Elena es el claro ejemplo de cómo un pasatiempo en internet puede acabar convirtiéndose en el trabajo de tu vida. Sin una estrategia clara, empezó haciendo vídeos para sus alumnos alemanes como complemento a sus clases. "Luego nunca les decía que los vieran porque me daba vergüenza que me vieran", comenta entre risas.

"Aprendí a editar, a grabar... Son un montón de habilidades que desarrollas, pero llegó un punto que no crecía y me di un año de margen. Hay gente que se hace viral de un día para otro, pero eso no me pasó a mí", explica durante la entrevista.

El gran impulso llegó por donde menos se lo esperaba: un vídeo sobre curiosidades del español enfocado a usuarios hispanohablantes. Entonces decidió hacer menos contenido educativo y centrarse en la divulgación sobre el castellano y otras lenguas.

Uno de sus últimos vídeos explica por qué se sigue usando la letra muda, la H, en español, con el que ha conseguido 58.000 visualizaciones en cuatro semanas. También se atreve con temas más controvertidos, como el uso de lenguaje inclusivo o términos considerados racistas.

Linguriosa no se corta en abordar cuestiones políticas, como el tratamiento de las lenguas cooficiales durante la dictadura franquista. "Ese fue muy interesante: unos me acusaban de ser franquista y otros me llamaban comunista. Eso significa que el trabajo estaba bien hecho, porque al final yo di un punto de vista totalmente lingüístico, objetivo", aclara.

De YouTube ha dado el salto a Cifras y Letras en La 2. En este programa colabora explicando las pruebas de letras, junto a David Calle, más conocido como 'Unicoos' en Youtube, ingeniero de comunicaciones que se encarga de la parte de las cifras.

Como ella, Calle utiliza internet como herramienta pedagógica y de divulgación. “Él tiene un montón de vídeos sobre física, matemáticas y la verdad es que es muy bueno, pero esto no lo pongas en el artículo, tenemos que mantener un pique”, bromea Herraiz.

De hecho, la participación de ambos ha influido en la transformación del programa televisivo, que ha pasado de ser un concurso 'serio' a intentar llegar a todo el mundo, sobre todo al público joven. Esa reinvención pasa por los perfiles de sus presentadores y por sus publicaciones en redes, donde los usuarios también pueden responder a las pruebas. Aun así, para Linguriosa su plataforma sigue siendo YouTube.

Vídeos cortos o largos

"Mi principal red social siempre ha sido YouTube, porque me parece la más interesante para el público al que yo me dirijo, al que le interesa la divulgación", comenta Herráiz. "Es un sitio perfecto para ver un vídeo, te lo tomas con calma, no tienes ese bombardeo constante de información".

La plataforma de vídeo compite con las redes sociales por la atención del público y se ha tenido que adaptar a formatos como los vídeos cortos popularizados desde rivales como TikTok. "Yo no lo entiendo, ahí un vídeo tiene 100.000 y otro solo 5.000 visualizaciones", dice Herráiz.

Según informes recientes, YouTube encabeza el ranking como la red social que más usuarios consumen. Sin embargo, TikTok ganaría por ser más adictiva y conseguir que los usuarios pasen más tiempo en ella. "Con vídeos muy cortos la información no se retiene: pasas, ves otro, ves otro y otro", recalca la creadora de contenido.

En paralelo, "Instagram me parece la plataforma que te permite conectar más con la audiencia de todas. Con las Stories y las fotos permite mostrarte un poquito más como eres", añade.

Las visualizaciones son la clave para los creadores de contenido, pues se traducen en monetización, el sustento para seguir con su actividad profesional. "YouTube es una plataforma que pagará mejor o peor, pero paga. TikTok, no sé cuántos seguidores tendrás que tener, pero a mí nunca me ha pagado nada. Instagram y Facebook también pagan, pero peor que YouTube", aclara Linguriosa.

Estimaciones recientes sitúan las recompensas de TikTok en aproximadamente menos de un euro por 1.000 visualizaciones, muy por debajo del vídeo largo de YouTube, que se pagaría entre 1 y 6 euros. Algunos análisis hablan de hasta 17 euros por 1.000 impresiones en anuncios.

La irrupción de la IA

Herraiz asegura que la presión por adaptarse a las tendencias o evitar los temas problemáticos no le afecta. "No sé si lo haré bien o mal, pero yo hago lo que me da la gana desde siempre". Y añade: "YouTube me dijo que los videos largos funcionan mejor porque ahora se consumen desde la televisión de casa, pero yo tardo mucho en hacer un vídeo y prefiero el formato de 10 o 15 minutos".

De sus primeros años sola ante la cámara, ha pasado a contar con un equipo de cuatro personas que la ayuda a llegar a todo. Tiene a una persona que le ayuda con el trabajo de producción y otra con la edición de los vídeos, además de una tercera para los subtítulos de YouTube.

Linguriosa también trabaja con alguien que le ayuda a buscar la documentación para preparar los guiones. “Para mí lo más importante es el rigor, porque encima ahora tengo un sesgo de autoridad por salir en la tele”.

En un momento en que la IA se está imponiendo como herramienta de apoyo para la creación de contenido, Herraiz tiene dudas. "Yo no me fío, no cambiaría a nadie de mi equipo por la IA. Solo uso Gemini para ver cómo enfocar un vídeo, el título, la miniatura o la estructura del vídeo para mantener la retención del usuario", explica.

Y más aún, tampoco aconseja usar estas herramientas para consultas lingüísticas: "Hay mucha gente que me hace preguntas por correo y me dice que ha consultado a ChatGPT. Creo que en ciencias biomédicas está mejor informado, pero en lingüística la verdad es que está un poquito verde: se inventa las etimologías, se inventa un montón de cosas".

En un momento tan cambiante como este, no parece que pueda haber una Linguriosa hecha con IA en el futuro. "Ahora va a tener más valor el hecho de que se vea que no es una IA, lo natural va a vender más". Por último, a los que se inician en este mundo, les aconseja "que no lo hagan por dinero. No sabemos qué va a pasar, si esto va a durar".