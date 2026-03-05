Adiós al anonimato en Internet: consiguen identificar a usuarios con un 90% de precisión usando inteligencia artificial

El anonimato siempre ha sido una de las bases de Internet y la Web; no en vano, el chiste "En Internet, nadie sabe que eres un perro", es uno de los más viejos de la red. Pero los gobiernos quieren cambiar eso, y ya pueden tener la herramienta para ello.

El último estudio publicado por investigadores de ETH Zurich, Anthropic y otros revela que un sistema de agentes de IA puede ser usado para "deanonimizar" a usuarios de Internet y descubrir su verdadera identidad con una precisión que no era posible hasta la fecha.

Lo sorprendente es que lo habrían conseguido sin conocer más datos que las publicaciones que los usuarios comparten en foros anónimos como Hacker News, donde solo es necesario introducir un nombre de usuario, incluso si es inventado.

Para identificar a una persona, la inteligencia artificial analiza el texto que ha publicado, como comentarios, publicaciones en redes sociales o entrevistas, para crear un perfil con datos explícitos e inferidos, incluyendo la profesión y el sector profesional, el nivel de estudios, la ciudad o el país en el que probablemente vive, los temas de los que habla y el estilo de escritura.

Estos datos se consideran "pistas" y son más flexibles que los esquemas clásicos de identificación, como "Edad", "ciudad" o "empresa"; el agente de IA puede entonces buscar la misma mezcla de "pistas" en usuarios de otras plataformas, como "vecinos", potencialmente comparándolos con millones de cuentas.

Dependiendo del modo de búsqueda, el perfil creado por la IA puede ser comparado con una base de datos de perfiles obtenidos de plataformas como LinkedIn, donde los usuarios tienen que publicar con su nombre real.

En base a eso, se crea una lista corta de candidatos posibles que podrían ser la misma persona; cada uno es analizado al detalle por la IA, buscando coincidencias, y a partir de ahí calcula una puntuación de lo probable que es que haya encontrado al propietario de la cuenta.

En el modo "mundo cerrado" ("closed world"), la IA es capaz de relacionar los usuarios de dos bases de datos de perfiles con pseudónimos; por ejemplo, asociando una cuenta de Reddit con una cuenta de X.

En las pruebas reales, el agente consiguió identificar correctamente hasta el 68% de las cuentas con una precisión del 90%; en otras palabras, aunque no siempre conseguía encontrar la identidad real de una persona, cuando lo hacía era realmente fiable.

Además, aún así esta tecnología deja en ridículo a los métodos tradicionales de identificación de usuarios, que no consiguieron identificar a prácticamente nadie durante los mismos experimentos.

El detalle que demuestra que estamos ante un antes y un después en el anonimato en Internet es que este sistema de identificación no requiere de dar los pasos habituales para obtener información de un usuario, como una orden judicial para obtener las direcciones IP que se conectan a un servidor.

Por lo tanto, tanto empresas privadas como organismos gubernamentales podrían usar un sistema parecido para identificar a ciudadanos sin permisos adicionales; y ni siquiera necesitan una IA especial, ya que el estudio usó un modelo básico de Anthropic con conexión a la Web.

En definitiva, este sistema es más rápido y barato que una investigación tradicional, aunque los responsables del estudio afirman que la IA aún está muy por detrás de lo que es capaz de hacer un humano con tiempo y motivación, ya que su sistema es inútil si el usuario no comparte la suficiente información en sus mensajes.