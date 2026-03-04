Joseph Mingori (Logitech): "La inteligencia artificial nos da la capacidad de ser el puente entre el usuario y su mundo digital"

El Mobile World Congress 2026, que se celebra anualmente en Barcelona, es una de las ferias de tecnología más importantes a nivel mundial y en esta edición acogerá Magamers by Santander, una iniciativa creada desde EL ESPAÑOL, Magas, Vandal y Crónica Global, en el que las jugadoras usarán cascos de Logitech diseñados para brindar rendimiento, estilo y libertad.

Fundada en 1981 en Suiza, Logitech es una de las empresas de periféricos tecnológicos —tanto para trabajar como para jugar— más reconocidas del mundo. Con más de cuatro décadas de historia y presencia en mercados de todo el planeta, la compañía fabrica desde ratones y teclados hasta auriculares, webcams y soluciones de videocolaboración para empresas.

Aprovechando la feria tecnológica, en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos hablado con Joseph Mingori, vicepresidente de Soluciones Móviles y Audio de Logitech, quien nos ha dado su visión sobre el futuro de los periféricos, el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el día a día y el papel estratégico de España dentro de los planes globales de la compañía, entre otros asuntos.

Logitech lleva décadas siendo una marca de referencia en periféricos. ¿Qué hace diferente a Logitech de cualquier otro fabricante?

Es una pregunta muy buena. Hay varias cosas que nos diferencian. La primera es nuestra cultura, que parte de nuestra gente. Es muy singular y tiene unas características definidas: somos humildes, somos apasionados, pero además contamos con una cultura definida y compartida en toda la compañía. Y no son solo palabras.

En nuestra última encuesta global de Logitech entre empleados, nuestro índice de compromiso real —es decir, cuánto se identifican las personas con la misión— fue del 78%. Eso es entre 8 y 9 puntos por encima del índice de referencia global del sector. Nuestra gente es apasionada, y las personas apasionadas generan experiencias satisfactorias para los clientes.

Además, en el último ranking de Forbes sobre las mejores empresas globales para trabajar, Logitech quedó en el puesto número 20 entre más de 800 compañías a nivel mundial. Nuestra gente es realmente la que marca la diferencia.

Otro factor es nuestro rico legado suizo. Y algo que también nos distingue mucho, y que nos hace muy afortunados, es ser un socio tecnológico de confianza a escala global. Trabajamos de forma fluida con distintos sistemas operativos y plataformas, y colaboramos con algunas de las empresas tecnológicas más grandes y reconocidas del mundo: Microsoft, Google, Nvidia y muchas otras.

Esa confianza nos da una ventaja muy sólida. Cuando los clientes quieren que las cosas funcionen mejor juntas y que desaparezca esa fricción tecnológica, nosotros tenemos una gran ventaja gracias a estas alianzas globales de confianza con compañías tecnológicas tan importantes.

Y vuelvo a lo mismo: se trata de crear experiencias fluidas, sin interrupciones, sin fricción. Que las cosas simplemente funcionen y tú puedas centrarte en darte lo mejor de ti mismo: ser productivo, creativo y rendir mejor.

En cierta forma, la IA es como un cerebro digital que necesita un cuerpo para interactuar con el mundo físico; y Logitech es ese cuerpo.

¿En qué tendencias del mercado está centrando Logitech su estrategia de crecimiento ahora mismo?

En este momento, en Logitech hay tres grandes tendencias macroeconómicas que son muy positivas para nuestro negocio, y en las que tenemos un fuerte liderazgo. La primera son las nuevas formas de trabajar. Actualmente tres o cuatro personas trabajan desde dos lugares o más, y nosotros estamos a la vanguardia de esta fluidez.

Si lo piensas bien, desde el escritorio fijo hasta las salas de reuniones, los espacios de trabajo compartidos y ahora el trabajo en remoto, somos una de las pocas empresas capaces de cubrir este ciclo continuo dentro de un ecosistema. Tienes una sola marca de confianza que te acompaña desde el escritorio, en movimiento, en la sala de reuniones, en un espacio compartido, y de vuelta al principio. En cuanto a nuevas formas de trabajar, tenemos un liderazgo sólido, tanto en el ámbito del consumidor como en el empresarial, lo cual también es algo muy particular de Logitech.

La segunda tendencia es el crecimiento del gaming. Como bien sabéis, el gaming es un fenómeno cultural. Dicen que en Estados Unidos, los menores de 45 años dedican más tiempo a los videojuegos que a ver la televisión o películas. Es una oportunidad enorme para nosotros, contamos con una innovación increíble en este espacio y con una gran base de usuarios fieles a los periféricos gaming de Logitech.

Y la tercera tendencia... ¿qué tipo de encuentro tecnológico sería este si no mencionáramos la inteligencia artificial? El boom de la IA es una oportunidad extraordinaria para Logitech. Nos da, de nuevo, esa capacidad de ser el puente entre tú y tu mundo digital. En cierta forma, la IA es como un cerebro digital que necesita un cuerpo para interactuar con el mundo físico.

Volviendo a la anterior pregunta sobre qué hace única a Logitech: llevamos más de 40 años siendo esta interfaz. Y ahora, para la IA, somos sus ojos, sus oídos y sus manos. La gente necesita herramientas para acceder a la inteligencia artificial y a las realidades mixtas.

Si observas nuestra cartera —colaboración en vídeo, gaming, ratones y teclados, auriculares y webcams— estamos desarrollando potentes herramientas de IA en todas estas tecnologías. Es una oportunidad magnífica para hacer las cosas más sencillas, más intuitivas, más fáciles de usar y elevar estas experiencias en todas las plataformas de software.

Algunos de los productos de Logitech. Nacho Castañón Omicrono Barcelona

¿Qué importancia tiene España para Logitech? ¿Nota diferencias en cómo el usuario español adopta los productos de productividad o gaming frente a otros mercados europeos?

España es, por supuesto, un mercado increíblemente estratégico, tanto dentro del ecosistema europeo como a nivel global. Llegamos a más de 500 millones de usuarios, y eso no es posible sin estar obsesionados con la investigación de clientes y la escucha activa de nuestros equipos locales.

Los productos no pueden ser de talla única. Lo que puede ser relevante en el mercado español puede ser completamente diferente de lo que funciona en Japón. Somos un equipo global muy bien distribuido, y seguimos de forma constante todos nuestros mercados, colaboramos con ellos, recogemos información y realizamos estudios de clientes en todo el mundo para asegurarnos de que nuestros productos estén a la altura del momento y sean culturalmente relevantes en cada lugar.

En la transición hacia las nuevas formas de trabajar, la evolución va desde tener un único escritorio fijo hasta entender que el trabajo ya no es un lugar. No es adónde voy, es lo que soy.

El trabajo híbrido ya es la norma para muchos profesionales. ¿Ha cambiado eso radicalmente lo que la gente le pide a sus periféricos?

Absolutamente. El trabajo híbrido llegó para quedarse. Por supuesto, en distintas partes del mundo las empresas tienen versiones diferentes de lo híbrido, y en algunos casos hay una vuelta a la oficina. Pero lo que vemos claramente es que el trabajo híbrido es una realidad permanente, y eso ha cambiado sin duda las expectativas de todos nosotros.

Tenemos expectativas más altas respecto a las herramientas que usamos, y queremos utilizar periféricos y soluciones como las de Logitech que nos permitan ser más productivos, más creativos, que funcionen mejor conjuntamente de forma fluida entre hardware y software.

Herramientas como nuestro software Logi Options Plus, que alcanza a más de 30 millones de personas, han elevado el listón. Los clientes tienen mayores expectativas: exigen que las marcas sean auténticas, versátiles y, en el espacio de las soluciones móviles, portátiles o ultraportátiles.

Y si piensas en esta transición hacia las nuevas formas de trabajar, la evolución va desde tener un único escritorio fijo hasta entender que el trabajo ya no es un lugar. No es adónde voy, es lo que soy. Para nosotros, tener una fuerte presencia en soluciones móviles es fundamental.

Queremos estar contigo desde el escritorio —con tu webcam, tu ratón, tu teclado, tu audio— y ofrecerte una experiencia superior con menos fricción. Pero cuando te levantas y te pones en marcha, si quieres tomar una reunión en la cafetería, en la playa o en un restaurante, Logitech quiere estar ahí para darte la confianza de presentarte y ser tú mismo, donde sea que estés trabajando.

Y si vas a una oficina, como hace mucha gente, también existe ese mundo conectado por videollamada, ya sea en Zoom o en Teams, y Logitech está ahí para estar a la altura del momento en la sala de reuniones. Tenemos productos ampliamente reconocidos como el Logitech Sight, que utiliza IA y aprendizaje automático. Si lo simplificas desde el punto de vista del cliente, el Logitech Sight tiene esencialmente un director integrado en la solución, que aporta equidad a los espacios de reunión en imagen y sonido, para que todo el mundo se sienta escuchado.

Y si buscas otro ejemplo de nuestras capacidades de IA y aprendizaje automático, recientemente lanzamos el auricular inalámbrico Zone 2, una herramienta que filtra prácticamente todo el ruido del entorno para que puedas ser más productivo en movimiento, en eventos como el Mobile World Congress, en el trabajo o donde sea.

Si estás en la oficina, no todo el mundo trabaja desde una sala de reuniones; mucha gente se sienta junto a sus compañeros y aun así participa en numerosas reuniones. Un auricular como el Zone 2, con una supresión de ruido increíble basada en IA y aprendizaje automático, te permite no distraerte, sentirte seguro, concentrarte en tu reunión y proyectar lo mejor de ti mismo.

Pero volvemos a la misma idea: queremos ayudarte a dar lo mejor de ti. Es a lo que todo acaba remitiendo, como dije al abrir esta conversación. Queremos ampliar el potencial humano en el trabajo y en el ocio, pero si piensas en lo que nos levanta por las mañanas como equipo, con esa cultura increíble, es querer ayudarte a ser un poco mejor en todos los espacios en los que trabajas.

Algunos de los teclados de Logitech para tablets. Nacho Castañón Omicrono Barcelona

¿Las empresas piden ahora periféricos que funcionen igual en la oficina, en casa y de viaje, o siguen comprando soluciones separadas para cada entorno?

Las empresas tienen distintas filosofías sobre las soluciones que ofrecen a sus empleados. Lo que sí sabemos es que somos una marca de gran confianza tanto en el ámbito del consumidor como en el empresarial. En Estados Unidos, por ejemplo, atendemos a más del 70% de las empresas del Fortune 500.

Y lo primero es que los clientes buscan una marca de confianza y calidad, pero también que ofrezca experiencias elevadas a sus empleados: quieren que rindan más, que su experiencia y compromiso sean mayores, y buscan soluciones que ayuden a todo el mundo a ser más productivo, a mantenerse concentrado y a sacar lo mejor de sí mismo.

Cuando sumas todo esto en una decisión de compra, gran parte del foco recae en Logitech, volviendo a esa cifra de más de 500 millones de usuarios, porque esa es exactamente nuestra filosofía: somos ante todo una empresa orientada al diseño. Más de 300 premios de diseño en los últimos seis años así lo atestiguan.

Pero también nos centramos en el hardware potenciado por software, porque intentamos eliminar la fricción y aportar más fluidez a todos estos espacios. Para ello necesitas un hardware muy superior, pero también unas capacidades de software sólidas, como Logi Options Plus . Uno de los pilares clave de nuestros productos es la versatilidad.

Hacemos mucha investigación de consumidor para intentar estar a la altura del momento y ofrecer muchas opciones a nuestros clientes, siendo siempre auténticos. Queremos que nuestros productos sean una extensión de tu mejor versión y que te representen.

Somos una de las pocas empresas capaces de acompañarte desde el escritorio hasta la sala de reuniones, en movimiento y de vuelta al principio.

Logitech ya tiene ratones con un botón físico dedicado a la inteligencia artificial. ¿Es ese el futuro de los periféricos, que cada vez tengan más atajos directos a herramientas de IA?

La IA es una oportunidad de billones de dólares para Logitech, pero lo que más nos importa es ayudar a más personas. Logitech lleva más de 40 años siendo la interfaz que conecta a las personas con su mundo digital, desde la invención del primer ratón para PC hasta el desarrollo actual de potentes herramientas de IA en audio, vídeo y tactilidad.

Y para desmitificar la IA: yo la entiendo como un cerebro digital que necesita un cuerpo físico para interactuar con el mundo. Logitech ha sido siempre esa interfaz, y realmente nos consideramos los ojos, los oídos y las manos de la IA, para ayudar a las personas a tener las herramientas con las que conectarse a ella.

Lo vemos principalmente en tres áreas. La primera es la IA en el dispositivo ('edge AI'): queremos poner IA localizada en el propio dispositivo para construir mejores productos de audio y vídeo, mejorar la precisión y la velocidad, controlar métricas como la calidad del aire y registrar la ocupación de salas.

La segunda es la IA generativa, con agentes. Dentro de Logitech ya hemos desarrollado más de 1.000 agentes diseñados para ayudarnos a todos a trabajar de forma más inteligente y rápida; también estamos desarrollando agentes para nuestros clientes. Un ejemplo: el año pasado lanzamos un agente de streaming para gaming en colaboración con Nvidia.

La tercera es el acceso a la IA: queremos hacer que sea más sencilla, más intuitiva y más fácil de usar para las herramientas de IA generativa. Para ello tenemos soluciones como el software Options Plus y el Logi AI Portal, lanzado de momento en China, para ayudar a las personas a acceder a la IA de forma más fluida.