El espectacular sustituto de una de las Torres Gemelas de Nueva York: un rascacielos con más de 180.000 m2 y 373 m de altura

Hace 15 años que el World Trade Center de Nueva York, el doble rascacielos conocido como Torres Gemelas, quedó reducido a escombros por los atentados del 11S, que dejaron 2.996 muertos y alrededor de 25.000 heridos. A día de hoy, ese importante punto de la Gran Manzana se sigue reconstruyendo.

Además del impresionante Memorial y el Museo del 11 de septiembre, que homenajean a las víctimas de los atentados, se siguen construyendo nuevos edificios. El último en ocupar su espacio será el 2 World Trade Center, cuyo propietario acaba de anunciar que comienza este año a levantar un proyecto cuya finalización está prevista para 2031.

La multinacional financiera estadounidense American Express ha explicado sus planes para construir su nueva sede global en el edificio 2 del World Trade Center, en el Bajo Manhattan. La empresa será la única propietaria del nuevo rascacielos y también la única que ocupe sus instalaciones cuando esté finalizada la construcción.

El 2 World Trade Center (2WTC) reemplazará al edificio original, la Torre Sur, que se derrumbó el 11 de septiembre de 2001 ante los ojos de todo el mundo tras el impacto de dos aviones de pasajeros. La silueta de las Torres Gemelas da paso ahora a otros edificios, entre los que lucirá esta nueva edificación más moderna y con abundantes espacios verdes.

Cuando se completó en 1973, el 2 World Trade Center se convirtió en el segundo edificio más alto del mundo, solo por detrás de su gemelo, el 1 World Trade Center (la Torre Norte). Esta segunda torre tenía 415 metros de altura y acogía 110 plantas, cifras más altas que las que tendrá el nuevo edificio.

Diseño ajardinado

La nueva sede de American Express será el 200 Greenwich Street. Los trabajos de cimentación se completaron en 2013. Aunque la firma de arquitectos BIG fue la primera en encargarse del proyecto, en 2020 Foster + Partners, el estudio de arquitectura liderado por Norman Foster, les reemplazó como responsables del diseño.

"El diseño del edificio American Express se basa en la sostenibilidad y el bienestar para crear un entorno vanguardista que respalde la visión de futuro de la empresa", ha explicado el propio Foster, fundador y presidente ejecutivo de Foster + Partners. "Una red de terrazas y jardines paisajísticos ofrece amplios espacios al aire libre y contacto con la naturaleza para un estilo de vida laboral más saludable y atractivo", añade.

Según los últimos datos, el 2WTC alcanzará una altura de 373 metros de altura que albergarán 55 plantas. Cifras que le permitirán destacar en comparación con el resto del conjunto: las tres torres principales ya construidas del nuevo World Trade Center miden aproximadamente 541 metros (One WTC), 329 metros (3 WTC) y 298 metros (4 WTC).

La sede contará con una superficie de casi 180.000 metros cuadrados. American Express explica en su comunicado que tendrá la capacidad para acoger hasta 10.000 empleados en espacios de trabajo flexibles y modernos, "diseñados para inspirar la colaboración y la creatividad".

Siguiendo un diseño que se filtró en 2022, las nuevas imágenes muestran un rascacielos escalonado, con terrazas ajardinadas que se distribuyen a lo largo del cuerpo de la torre y un vestíbulo de triple altura. Este estilo ya se ha presentado en otros edificios como el Pan Pacific Orchard en Singapur que incluso integra una pequeña playa en una de sus terrazas.

Estos espacios exteriores agruparán más de 400.000 metros cuadrados entre terrazas y jardines con vegetación, así como vistas panorámicas del horizonte de Manhattan.

Un cambio claro en la tendencia arquitectónica actual en comparación con el estilo que predominaba cuando se levantaron las Torres Gemelas originales.

En 2006, Foster + Partners diseñó un 2 WTC de unos 65 pisos con coronación en forma de “diamante inclinado", pensado para no proyectar sombra sobre el memorial el 11 de septiembre, pero este estilo parece haberse descartado en parte.

Edificio inteligente y ecológico

American Express también defiende que su nueva sede se ha diseñado con tecnología avanzada para edificios inteligentes y sistemas totalmente eléctricos y de bajo consumo, aunque no da detalles al respecto.

El proyecto aspira a la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), un estándar al que aspiran la mayoría de nuevas construcciones como el futuro rascacielos de 700 metros de altura dividido por un jardín que se está construyendo en Shenzen en China o el futuro aeropuerto de Etiopía.

De momento no se conocen más detalles sobre el diseño de lo que será la pieza final del desarrollo del World Trade Center, que incluye el Memorial y Museo del 11 de septiembre, los edificios One, Two, Three y Four World Trade Center, el Oculus y el Centro de Artes Perelman.

El 2 World Trade Center estará ubicado en la esquina y actualmente contiene una entrada de metro y una plaza. El Centro de Artes Escénicas Perelman se completó en 2023, mientras que Santiago Calatrava completó una iglesia cercana para reemplazar una del siglo XIX que también fue destruida en los atentados como parte de la remodelación del sitio.