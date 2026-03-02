Estados Unidos está usando la inteligencia artificial de Claude en los ataques a Irán pese a haber sido vetada por Trump

Este fin de semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, usó su cuenta oficial en la red social Truth para ordenar "el cese inmediato de todo uso de la tecnología de Anthropic" a todas las agencias gubernamentales.

Sin embargo, cumplir esa orden está resultando ser más difícil de lo que pueda parecer; apenas unas horas después, el Pentágono usó la inteligencia artificial Claude en un gran ataque contra Irán que terminó en la muerte del ayatolá Jamenei, según ha confirmado The Wall Street Journal.

Es el último capítulo en el acelerado debate sobre el uso de inteligencia artificial en la guerra, con las empresas más importantes del sector intentando balancear los beneficios de un suculento contrato gubernamental con las implicaciones éticas y morales que conlleva.

Inicialmente, Anthropic fue el principal proveedor del ejército estadounidense con su inteligencia artificial Claude, que fue usada durante la operación de captura de Nicolás Maduro para el análisis de informes de inteligencia.

Sin embargo, las relaciones entre Anthropic y el Pentágono se agriaron cuando la compañía se plantó ante las presiones del gobierno para quitar las salvaguardas de su inteligencia artificial que impiden el uso para ciertos cometidos, como la vigilancia masiva de ciudadanos o el desarrollo de armas autónomas.

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos atacó duramente a Anthropic, poniéndola en la lista negra al considerarla un "riesgo en la cadena de suministro", e inmediatamente buscó alternativas de empresas dispuestas a aceptar "todo el uso lícito" que la ley le permite.

Elon Musk fue el primero en ofrecer su IA, Grok, sin ningún tipo de salvaguarda, pero Sam Altman no tardó mucho más y OpenAI confirmó este fin de semana que había llegado a un acuerdo con el gobierno, aunque prometiendo unas líneas rojas que en teoría el Pentágono no puede cruzar.

Pero la dependencia del Pentágono en Claude es más que evidente, y la migración a los nuevos sistemas será larga y laboriosa por lo que, mientras tanto, seguirá aprovechando las capacidades del producto de Anthropic.

El propio Donald Trump contempla esa posibilidad en la orden que ha publicado, otorgando un periodo de gracia de seis meses al Departamento de Guerra para continuar el uso de Claude en sus operaciones militares.

Trump también ha aprovechado para amenazar a Anthropic con "consecuencias civiles y criminales" si no ayuda durante este periodo de migración a una alternativa rival.