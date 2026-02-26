La excavadora eléctrica que facilita la construcción a los obreros y no molesta para abrir zanjas en mitad de la ciudad

El sector de la construcción vive una transformación tecnológica acelerada a nivel global: desde inodoros portátiles para grúas hasta robots capaces de levantar una casa de 200 metros cuadrados en menos de un día. La última incorporación a esta revolución es una excavadora eléctrica que facilita la construcción a los obreros.

Hitachi Construction Machinery Europe (HCME), la filial europea del fabricante japonés de maquinaria pesada, ha presentado la ZX135-7EB, su excavadora eléctrica de batería más grande hasta la fecha que está diseñada para satisfacer la creciente demanda de operaciones sin emisiones y que es silenciosa.

Las excavadoras son piezas fundamentales en cualquier obra: permiten excavar zanjas y cimientos, mover grandes volúmenes de tierra y materiales, demoler estructuras y preparar terrenos.

Sin embargo, los modelos de combustión interna son uno de los mayores focos contaminantes de cualquier obra. Sus motores diésel emiten CO2 (dióxido de carbono) y partículas nocivas de forma continua durante la jornada laboral.

Un problema especialmente grave en trabajos en interiores, túneles o zonas urbanas densamente pobladas; un problema con el que acaba la ZX135-7EB.

No genera emisiones

La nueva excavadora eléctrica de Hitachi Construction Machinery Europe (HCME) es un modelo de 13 toneladas de peso operativo que está diseñado para satisfacer la creciente demanda de operaciones de cero emisiones, especialmente en entornos urbanos y residenciales donde el ruido y las emisiones de escape están regulados.

Además de no generar emisiones de escape, opera con niveles de ruido inferiores a los de las excavadoras diésel equivalentes, lo que permite mayor flexibilidad horaria en zonas sensibles al impacto sonoro.

La excavadora Hitachi ZX135-7EB. Hitachi Omicrono

La ZX135-7EB incorpora una batería de iones de litio de 198 kWh y puede operar en dos modos: con batería o conectada a la red eléctrica mediante una toma trifásica de 400 V CA, lo que permite extender la jornada de trabajo sin interrupciones.

El sistema eléctrico también reduce los requisitos de mantenimiento respecto a los modelos diésel, al contar con menos piezas móviles, y prolongará las horas de trabajo.

Al reducir el número de piezas móviles respecto a los modelos diésel, la ZX135-7EB minimiza también las paradas no planificadas en obra, uno de los costes más elevados para las empresas constructoras. Menos averías implican más horas productivas y una planificación de los trabajos más predecible.

Otra de las claves de la nueva excavadora eléctrica es que su sistema de propulsión eléctrica se puede monitorizar de forma remota e incluye información tanto sobre el estado de la batería como del factor de carga del motor.

La excavadora Hitachi ZX135-7EB. Hitachi Omicrono

La seguridad también ha sido una prioridad en su diseño: la excavadora cuenta con un sistema de visión por cámara que cubre 270 grados del entorno de trabajo desde una perspectiva aérea, reduciendo los puntos ciegos para el operario.

Según Hitachi, la ZX135-7EB está diseñada para ofrecer un rendimiento comparable al del modelo diésel equivalente, la ZX135-7, sin renunciar a la productividad en obra.

"Nuestra excavadora a batería más grande es capaz de trabajar de forma productiva y eficiente en proyectos de construcción urbana y residencial. La ZX135-7EB combina una construcción robusta con un sistema de carga diseñado para soportar el funcionamiento diario", afirma en un comunicado Norihiko Kinugawa, gerente de producto de HCME.

"Seguimos respondiendo a la creciente demanda de equipos de cero emisiones y, al mismo tiempo, atendemos los requisitos de los clientes en materia de seguridad, productividad y reducción de los costes del ciclo de vida", añade el directivo.

Más allá de la ZX135-7EB

La ZX135-7EB no es la primera apuesta eléctrica de la compañía. Hitachi ya comercializa los modelos ZX17U-6EB, ZX55U-6EB y ZX85-6EB, y ha ampliado su apuesta por la movilidad sostenible con una gama de excavadoras propulsadas por hidrógeno —los modelos ZE17, ZE55 y ZE85— desarrolladas junto a la empresa alemana Kiesel Technology GmbH.

Hitachi también ha ampliado su cartera con máquinas eléctricas de batería de mayor tamaño, además de con sistemas de transporte e infraestructuras relacionadas.

La excavadora Hitachi ZX135-7EB. Hitachi Omicrono

La ZX135-7EB se presentó pocas semanas antes de CONEXPO 2026, una de las ferias de maquinaria de construcción más importantes del mundo, y días después de que la japonesa Itochu Corp anunciara que elevará su participación en HCME hasta el 33,4%, frente al 20,4% actual, con el objetivo de impulsar el crecimiento en América del Norte.

"En los mercados clave de HCM, especialmente América del Norte, Itochu acelerará la colaboración promoviendo conjuntamente negocios de ventas, alquiler y financiación y buscando oportunidades de fusiones y adquisiciones y nuevas áreas de negocio", indica la compañía en su comunicado.

La nueva excavadora eléctrica ZX135-7EB representa un paso más en la electrificación de la maquinaria pesada, un proceso que apunta a redefinir cómo se construyen las ciudades del futuro: con menos ruido, sin emisiones y con mayor eficiencia operativa.