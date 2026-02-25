Coger un Uber va a cambiar para siempre: así es su primer servicio de taxi volador que podrá volar a hasta 320 km/h

Puede que los coches voladores aún no estén cerca de popularizarse, pero ya hay algunos indicios de hacia dónde puede ir el sector; el anuncio de hoy de Uber es un paso en esa dirección con su primer servicio de taxi aéreo.

La compañía de ridesharing ya ofrece varias alternativas para el transporte, y aunque la mayoría sean diferentes modelos de coche, también se ha expandido a otros vehículos en previsión de un futuro en el que los coches tradicionales no tengan tanta importancia.

La presentación de hoy de Uber Air, el nuevo servicio de taxi volador de Uber va en esa dirección; la compañía asegura que empezará a ofrecerlo de manera oficial antes de finales del 2026, aunque no ha podido dar más detalles concretos.

El primer país en recibir los taxis aéreos de Uber será Dubai, como parte de una alianza con la startup Joby Aviation, que será la encargada de aportar los vehículos voladores en cuestión.

La nave aérea de Joby cuenta con seis rotores y es capaz de alojar a hasta cuatro pasajeros gracias a una cabina con el tamaño aproximado de un SUV; en los trayectos puede alcanzar una velocidad de hasta 320 km/h y tiene una autonomía de hasta 160 kilómetros.

Se trata de un vehículo eléctrico y por lo tanto, requiere de baterías para funcionar; sin embargo, sus creadores prometen la máxima seguridad gracias a cuatro paquetes de batería internos y un sistema de ordenador de vuelo con triple redundancia.

Estos taxis no son autónomos aún, y por lo tanto, cada uno tendrá un piloto humano, aunque el plan para el futuro es que dejen de ser necesarios y los vehículos sean capaces de despegar, volar y aterrizar por sí solos y sin intervención humana.

Pese al uso de pilotos comerciales, que tienen sueldos muy superiores a los de un conductor de Uber, la compañía promete que los precios de Uber Air serán similares a los de Uber Black, su servicio más lujoso hasta la fecha.

Sin embargo, este servicio tendrá algunos inconvenientes a cambio de su elevada velocidad: por el momento, los viajes sólo se pueden realizar entre puntos predeterminados y no es posible escoger otra ruta.

Los viajes aéreos de Uber Air se podrán pedir en la misma app de Uber Uber Omicrono

En concreto, inicialmente solo se podrá escoger entre cuatro puntos de aterrizaje, o vertipuertos, que conectan el Aeropuerto Internacional de Dubai con un centro comercial, un hotel en Palm Jumeirah y la American University of Dubai.

Joby presume que este nuevo método de transporte es "familiar y accesible, conectando el cielo y la tierra por un sistema diseñado para ahorrar tiempo y encajar perfectamente en la manera en la que se mueve la gente", y aunque solo está disponible en Dubai, ya ha adelantado planes para expandirse a otros mercados, empezando por el estadounidense.

Los usuarios de Uber podrán pedir un Uber Air directamente desde la app junto con viajes convencionales de Uber; por ejemplo, será posible pedir un Uber Black para que nos recoja directamente desde el punto de aterrizaje del Uber Air y así no perder nada de tiempo hacia nuestro destino.