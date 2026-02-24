El genial invento que puede solucionar un gran problema en los coches eléctricos: una batería que se mueve

Los coches eléctricos siguen ganando terreno en el mercado español, pero no al ritmo que es necesario para cumplir las optimistas previsiones del Gobierno de que el 95% de los vehículos producidos sean eléctricos.

Hay muchos motivos por los que los conductores no han dado el salto a los coches eléctricos, y la mayoría provienen de la característica única de estos vehículos: las baterías eléctricas.

La batería de un coche eléctrico no es solo su componente más importante, también es, irónicamente, el que provoca más problemas para el conductor medio; suele ser muy pesada, lo que afecta al rendimiento general del vehículo, especialmente la estabilidad y la seguridad.

Ahora, Nissan puede haber solucionado, o al menos mitigado, estos problemas. Su nueva patente describe un sistema de baterías "móvil", que es capaz de moverse dentro del chasis del vehículo y de esa manera adaptarse a cada situación.

Habitualmente, la batería de los coches eléctricos va fija al chasis y de hecho, también sirve como elemento estructural, por ejemplo, en caso de impacto. Lo que Nissan propone es que el paquete de baterías pueda cambiar de posición dentro del chasis, tanto de manera longitudinal como lateral.

Para ello, el paquete de baterías estaría montado sobre unos actuadores capaces de moverlo dependiendo de las órdenes de una centralita que analiza los datos de sensores como acelerómetros, giroscopios, sensores de peso, de cabeceo y de guiñada, para decidir hacia dónde desplazar el peso en cada instante.

Patente de batería movible para coches eléctricos de Nissan USPTO Omicrono

La idea es usar el paquete de baterías como un "contrapeso" que puede cambiar de manera dinámica y mejorar el rendimiento del coche en aspectos como la tracción, la estabilidad y la frenada.

Por ejemplo, en un coche deportivo como un Nissan GT-R, este sistema podría mover la batería hacia atrás para ganar tracción durante la aceleración en parado, y moverla poco a poco hacia delante para mejorar el equilibrio a alta velocidad y la aerodinámica de los componentes de la carrocería como los alerones.

Al llegar a una curva, el sistema podría recolocar la batería de un lado a otro para solucionar problemas de sobreviraje o subviraje, es decir, que al coche se le mueva demasiado "el culo" o que las ruedas delanteras no agarren lo suficiente.

En otros tipos de vehículos, este sistema también puede tener su utilidad. Por ejemplo, en una situación en la que estemos remolcando sobre una superficie de baja tracción como la tierra, la batería podría moverse hacia delante, aumentando la carga en las ruedas motrices para ganar tracción.

Los ingenieros de Nissan incluso plantean que este sistema podría ser usado para proteger a los ocupantes del vehículo, moviendo la batería para evitar daños que puedan provocar un incendio, o incluso desplazando la masa para ayudar a que el coche caiga de pie en caso de vuelco.

Sin embargo, la patente también reconoce que este sistema tiene sus desventajas, y la mayoría tienen que ver con el espacio y el peso adicional para instalar este sistema de movimiento; en otras palabras, estaría exacerbando el problema de las baterías.

De la misma manera, usar este sistema de manera constante afectará inevitablemente al consumo energético. Por eso, Nissan plantea que pueda ofrecerse como un sistema opcional que el conductor pueda activar cuando quiera las ventajas del sistema.