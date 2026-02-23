Adiós a la pesadilla para encontrar aparcamiento: así se diseñan sistemas de navegación para encontrar plazas

Aparte de los grandes atascos que se forman en las ciudades, la búsqueda interminable de aparcamiento es la otra gran pesadilla de los conductores particulares. Diferentes aplicaciones y equipos de investigación trabajan para simplificar este problema, ahorrando tiempo al conductor y contaminación.

Los sistemas de navegación han supuesto todo un avance que facilita llegar a cualquier sitio sin que el conductor pierda tiempo consultando mapas o recibiendo indicaciones incomprensibles de los peatones. Sin embargo, a estas aplicaciones aún les queda una barrera importante: ayudar a encontrar aparcamiento.

Waze, app para conductores de Google, se asoció con Flash para ofrecer aún más información útil sobre los parkings disponibles, incluyendo la posibilidad de reservar plazas antes de llegar al destino. Google Maps también ha ido ampliando algunas funciones relacionadas.

Aparcamiento

Sin embargo, la dificultad para encontrar aparcamiento sigue estando a la orden del día. Por eso, equipos de investigación de España e internacionales trabajan en soluciones que, en sus primeras fases de prueba, han conseguido reducir el tiempo de búsqueda más del 60%.

Recientemente se ha publicado un nuevo estudio desde el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) que aborda cómo dirigir al conductor en su búsqueda de aparcamiento y ahorrar tiempo. En paralelo, un equipo español propone coordinar los conductores dentro de una aplicación para que no compitan por las pocas plazas disponibles.

Menos tiempo de búsqueda

A menos que se vaya directamente a una zona en la que ya se conoce dónde se puede dejar el coche, a la hora de calcular el trayecto, hay que sumar el tiempo que puede requerir encontrar estacionamiento, algo que los sistemas de navegación no aportan.

Este estudio de investigación realizado por el MIT pretende ahorrar tiempo a los conductores buscando espacios donde dejar el coche, así como reducir la huella de carbono que estos vehículos producen dando vueltas en la desesperada búsqueda.

Los investigadores a cargo del proyecto indican también que conocer las posibilidades de encontrar un espacio de aparcamiento puede disuadir al conductor de usar el coche y optar por el transporte público, lo que ayudaría también a reducir la congestión del tráfico y las emisiones de CO2.

Investigadores del MIT abordaron este problema desarrollando un sistema que permite identificar los estacionamientos que ofrecen el mejor equilibrio entre proximidad a la ubicación deseada y probabilidad de disponibilidad.

Aparcamiento abarrotado.

Para resolver el problema del estacionamiento, se desarrolló un enfoque que tiene en cuenta la probabilidad y que considera todos los posibles estacionamientos públicos cerca de un destino, la distancia para llegar allí desde un punto de origen, la distancia a pie desde cada estacionamiento hasta el destino y la probabilidad de éxito al estacionar.

El enfoque se basa en lo que se conoce como programación dinámica, una técnica que trabaja hacia atrás a partir de los buenos resultados para calcular la mejor ruta para el usuario. Con ella se consigue reducir el tiempo de ejecución del algoritmo ante preguntas complejas y es una técnica matemática que se inventó en 1953.

Este método se usa en algoritmos para optimizar problemas complejos descomponiéndolos en subproblemas más pequeños y superpuestos, resolviendo cada uno solo una vez y almacenando los resultados.

Si bien aún no han diseñado un sistema listo para el mundo real, las demostraciones obtenidas por el equipo del MIT muestran la viabilidad de este enfoque e indican cómo podría implementarse en las diferentes aplicaciones de navegación que hay en el mercado y que cada día utilizan millones de usuarios.

En pruebas simuladas con datos de tráfico real de Seattle, esta técnica logró un ahorro de tiempo de hasta el 66 % en las zonas más congestionadas. Para un conductor, esto reduciría el tiempo de viaje en unos 35 minutos, en comparación con esperar a que se desocupe un espacio en el estacionamiento más cercano.

Búsqueda coordinada

El MIT no es el único ni el primero en plantear una solución para este problema. A finales del año pasado se publicó el estudio “Reducing Street Parking Search Time via Smart Assignment Strategies”, firmado por un equipo español de investigadores de la IMDEA Networks.

A diferencia de la mayoría de las aplicaciones comerciales, que principalmente predicen dónde podrían estar disponibles las plazas, este enfoque añade una capa de coordinación a nivel de toda la ciudad. La herramienta se ha llamado Cord-Approx y funciona coordinando a los conductores para que no compitan por la misma plaza de aparcamiento.

Coches aparcados en parking con electrolineras

El resultado del proyecto determinó que quienes utilizaron la estrategia Cord-Approx encontraron una plaza en 6,7 minutos, frente a casi 20 minutos para quienes no lo hicieron. Hasta el momento, la investigación se ha basado en simulaciones.

El equipo está desarrollando un prototipo completamente funcional para demostrar el potencial de la tecnología en situaciones reales. Su sistema puede integrarse en plataformas de movilidad existentes como Google Maps, Waze o aplicaciones municipales mediante una API.