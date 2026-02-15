¿Cuánto vale tu casa? Así es el primer portal de propietarios en España que revela el precio por el que de verdad se vende

En un mercado inmobiliario donde los expertos dan por hecho que la subida de precios seguirá durante años, los portales inmobiliarios se han convertido en el gran punto de encuentro entre quienes buscan casa, ya sea en compra o alquiler, y quienes la ponen a la venta.

Los propietarios o agencias se encargan de poner el precio de las viviendas en estas plataformas y, en algunas ocasiones es posible toparse con estafas o sobreprecios. A eso se le añade que el mercado inmobiliario español está poco regulado, donde cualquiera puede ejercer como agente sin necesidad de titulación ni regulación específica, lo que dispara la desconfianza y la competencia desleal.

En ese contexto nace Valua.com, una plataforma española que usa tecnología y datos para saber cuánto vale realmente tu casa para poder venderla. Se trata, en palabras de su CEO, Alejandro Herrero, del "primer portal de propietarios" lanzado en España, "donde van a tener acceso a una información que no hay públicamente, que es la clave de todo", según explica a EL ESPAÑOL - Omicrono.

Valua.com explica que ha desarrollado un sistema único para identificar, certificar y dar visibilidad a los agentes inmobiliarios con experiencia real. Lo hace gracias a recibir "datos de las agencias inmobiliarias de toda España" que les permiten saber a qué precio se están escriturando realmente las casas en cada zona.

Datos de las inmobiliarias

El mercado de la vivienda vive en una situación de tensión. De un lado, agentes inmobiliarios centrados en cerrar operaciones cuanto antes; del otro, propietarios que afrontan la venta de su casa como un proceso estresante, sin datos realmente fiables sobre la situación real del mercado en su zona, lo que puede generar falsas expectativas y dudas sobre en qué agencia confiar.

Valua, el nuevo portal para propietarios. Valua Omicrono

A esta situación se suma que en España los datos del registro y de los notarios no son de acceso público, de modo que "no puedes saber a qué precio ha vendido la casa tu vecino", apunta Herrero; y que los portales tradicionales solo reflejan las cantidades que los vendedores solicitan, no las que finalmente se pagan.

Valua.com, a través de su aplicación para agentes inmobiliarios, permite a los profesionales registrar y estructurar su actividad real: viviendas vendidas, tiempos de venta, precios de cierre y procesos completos de comercialización. Estos datos, anonimizados y verificados, se convierten en un activo digital que diferencia a los agentes profesionales frente a operadores sin experiencia.

Esta nueva plataforma, que es gratuita y se estrenará en marzo, quiere romper con ese modelo: permite a los usuarios aproximarse al valor real de mercado de sus viviendas a partir de operaciones recientes y muy localizadas, porque "nuestros datos proceden de la actividad efectiva de las agencias inmobiliarias y de fuentes oficiales contrastadas".

Esa información se actualiza a diario gracias a las propias agencias. "Mediante inteligencia artificial y machine learning, y sin geolocalizar la vivienda para cumplir con la RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), ofrecemos una foto mucho más realista del mercado", resume Alejandro Herrero.

Valua, el nuevo portal para propietarios. Valua Omicrono

Herrero precisa que en Valua.com tienen "monitorizadas todas las bajadas de precio: sabemos a cuánto se publican y a cuánto se acaban escriturando".

Cada vez que se cierra la venta de una vivienda similar a la suya en la zona,el usuario recibe una alerta. "Nuestro mensaje para el propietario es sencillo: si tienes una o varias casas, puedes incorporarlas a la plataforma y, cada vez que haya un cambio de precio o se venda una comparable, te avisamos para que ajustes tu oferta", explica el directivo.

El portal para propietarios también está pensado para quienes buscan comprar: pueden entrar en la aplicación, valorar una vivienda concreta y hacerse una idea del rango razonable en el que formular una oferta; "y lo mismo sucede con el alquiler".

El responsable de Valua.com insiste en que su gran baza son los datos, porque, sostiene, ningún competidor los obtiene de forma directa de las agencias con un grado de detalle y frescura similar. "Los portales actuales no resuelven los problemas de los propietarios: se enfocan en el comprador y dejan en segundo plano sus necesidades", critica.

"Las herramientas de análisis de datos que se usan hoy combinan principalmente información pública, pero les falta la información interna clave que manejan las agencias", añade el directivo.

"Frenar la especulación"

Valua.com también destaca por su sencillez de uso. Para empezar a utilizar la plataforma, basta con crear una cuenta e introducir la dirección de la vivienda que se quiere vender. A partir de ahí, el sistema muestra un mapa interactivo con precios de cierre, tiempos de venta y las agencias que han intervenido en cada operación.

Esta última función permite a los propietarios comparar a las distintas agencias según su eficacia real en la zona y contactar con los profesionales que mejores resultados obtienen. "Imagina que tienes un piso en el barrio de Tetuán, en Madrid: verás un mapa con todas las viviendas publicadas, las que se han vendido y los precios a los que se han cerrado", ejemplifica Herrero.

Al pinchar sobre una de las viviendas publicadas se pueden ver datos como los metros cuadrados del inmueble o el precio. De cara al futuro, la empresa quiere añadir también imágenes de la fachada de la vivienda y otros elementos clave como el número de habitaciones o baños, entre otros.

Valua, el nuevo portal para propietarios. Valua Omicrono

A diferencia de otros portales, Valua.com muestra precios reales de venta en cada barrio, los tiempos efectivos de comercialización, las agencias y agentes que han cerrado operaciones recientemente en la zona y la evolución del mercado basada en transacciones reales, no en simples expectativas.

El directivo asegura que el objetivo es "ayudar a regularizar y profesionalizar el sector inmobiliario, un ámbito donde aún hay mucha picaresca. Nuestros clientes son las inmobiliarias, que nos actualizan los datos cada día para poder mostrar un retrato más fiel del mercado. Queremos que haya transparencia: que, si vas a tomar una decisión tan importante como vender, alquilar o comprar una vivienda, lo hagas bien asesorado por un profesional".

Otra de las metas de la plataforma es "evitar el riesgo de estafas y de sobreprecios", así como "poner freno a la especulación inmobiliaria, especialmente en el ámbito de las agencias", apunta.

El directivo de Valua.com recalca que el proyecto busca "ofrecer al propietario información y datos contrastados para que pueda afrontar con seguridad una de las decisiones económicas más relevantes de su vida".

En esa línea, Herrero insiste en que "las inmobiliarias deben profesionalizarse" si quieren recuperar la confianza del público y pronostica que "en uno o dos años, mucha gente tomará estas decisiones directamente desde el móvil, consultando qué precios se manejan en su barrio y a cuánto se han cerrado operaciones similares".