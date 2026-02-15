Esta minicasa está inspirada en una pequeña estación de bomberos y es ideal para una escapada en el campo

En España vivimos una dualidad con el tema de la vivienda. Por una parte, el precio de las casas y pisos cada vez imposibilita más el poder comprar o alquilar, sobre todo en grandes ciudades.

Por otra parte, cada vez más personas buscan experiencias diferentes a la hora de viajar. No sólo un hotel o un apartamento turístico, sino el poder alojarse en sitios especiales.

Y, ¿por qué no una estación de bomberos? Eso es lo que debieron pensar los dueños de esta mini casa estacionada junto al lago Oconee, en el estado de Georgia. La construcción destaca no solo por su compacto tamaño, sino por la carga simbólica que encierra en cada uno de sus rincones.

La denominada Tiny Firehouse es una estructura montada sobre un remolque de doble eje que apenas alcanza los cinco metros de longitud.

A pesar de sus dimensiones reducidas, el diseño exterior logra capturar de inmediato la esencia de una estación de bomberos clásica.

El revestimiento de madera está cuidadosamente acentuado con detalles en color rojo vibrante, evocando la imagen de los vehículos de emergencia que todos conocemos.

En la parte frontal, los creadores han incluido elementos decorativos auténticos, como un casco de bombero, un tanque de oxígeno y una sirena que, aunque no funciona, añade un toque de realismo visual que fascina a los visitantes.

Uno de los aspectos más interesantes de esta propuesta es su capacidad para integrar el entorno exterior con el interior de la vivienda. Una de las paredes laterales ha sido diseñada con un sistema hidráulico que permite abrirla completamente hacia arriba, creando una conexión directa con el aire libre y proporcionando una ventilación excepcional.

Además, la casa cuenta con una pequeña cubierta en el techo a la que se accede mediante una escalera externa, ofreciendo un lugar privilegiado para observar el paisaje circundante.

Interior de la casa prefabricada simulando una estación de bomberos Omicrono

Este tipo de soluciones arquitectónicas demuestra que el ingenio puede suplir con creces la falta de metros cuadrados, permitiendo que la estancia se sienta mucho más amplia de lo que sugieren sus planos.

El interior revela una decoración meticulosa donde el tema de los servicios de emergencia sigue siendo el protagonista absoluto. En el centro de la estancia principal se encuentra un poste de bomberos de latón antiguo, un elemento que no es meramente decorativo, sino que conecta el área de descanso superior con la zona de estar inferior.

El salón está equipado con un sofá y estanterías donde se exhiben objetos relacionados con la profesión, creando una atmósfera de admiración por quienes dedican su vida a proteger a los demás.

La luz natural abunda gracias a la disposición estratégica de múltiples ventanas y tragaluces que salpican el techo.

Salón de la casa Omicrono

La cocina de esta casa es un ejemplo de eficiencia en espacios mínimos, ideal para una estancia vacacional. Cuenta con un fregadero de acero inoxidable que se opera de forma ingeniosa mediante pedales de pie, una solución que ahorra agua y permite tener las manos libres.

También incluye una estufa de propano de dos quemadores y una nevera pequeña. Por su parte, el baño presenta una configuración curiosa, ya que está diseñado para abrirse parcialmente al exterior, contando con una ducha y un inodoro portátil, lo que refuerza la sensación de estar en contacto directo con la naturaleza durante la estancia.

En el nivel superior se encuentra el dormitorio en altillo, un espacio acogedor con techo bajo que alberga una cama doble. El acceso se realiza mediante una escalera de mano que puede retirarse cuando no se necesita, optimizando así el espacio de circulación en la planta baja.

Para los más aventureros, el poste de latón mencionado anteriormente se encuentra justo al borde del altillo, ofreciendo una vía de descenso rápida y divertida hacia el salón.

Detalle exterior de la casa Omicrono

Este proyecto no solo es una curiosidad arquitectónica, sino que también tiene un fin solidario, ya que parte de los beneficios generados por su alquiler en plataformas como Airbnb se destinan a organizaciones que apoyan a los primeros intervinientes y sus familias.