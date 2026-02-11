Tim Cook confirma que Apple festejará su 50 aniversario el próximo mes de abril: "Habrá mucha celebración"

Los rumores sobre la sucesión de Tim Cook como CEO de Apple han llevado a una conversación en torno a la figura de John Ternus, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware y actual responsable del equipo de diseño de la firma.

No obstante, hay otra cuestión que afecta directamente a Apple y de la cual no se habla tanto: el próximo 50º aniversario de la empresa, que llegará el próximo 1 de abril y del que Tim Cook ya ha hablado.

Tal y como relata Mark Gurman, de Bloomberg, Cook ha tratado el tema en una discusión con toda la compañía el pasado 5 de febrero. En sus declaraciones, ha prometido "mucha celebración" para conmemorar este cumpleaños.

El nacimiento de Apple

Fue un jueves, 1 de abril del año 1976, cuando unos jovencísimos Steve Wozniak y Steve Jobs fundaron Apple Computer, en un contrato que incluyó como accionistas a la pareja de ingenieros y a Ron Wayne, quien vendió sus acciones 12 días después.

Medio siglo después, las cosas son muy distintas. Tim Cook lleva las riendas de la compañía desde la muerte de Steve Jobs en 2011 y Steve Wozniak ya no forma parte de la empresa, que se considera una de las más importantes del sector.

En este sentido, Cook ha demostrado ser una persona con la vista puesta en el futuro y no tanto en el pasado. Los ideales del CEO se han centrado más en lo que será Apple más adelante y no tanto en su trayectoria hasta la fecha.

Sin embargo, hay pocas empresas de tal calibre que puedan celebrar su 50º cumpleaños, y Cook lo sabe. Afirma haber estado "muy reflexivo" a la hora de conmemorar este momento, claramente histórico.

Steve Wozniak y Steve Jobs trabajando juntos. Business Insider Omicrono

"Hemos estado revisando archivos antiguos, fotografías antiguas", dijo Cook, según relató Gurman. "Hemos estado revisando los productos, los servicios, la gente y me sorprende cuánto ha cambiado Apple las cosas", aseguró el CEO.

Con un toque críptico, Tim Cook dejó claro que efectivamente, celebrarán estos 50 años de vida, aunque sin saber exactamente la manera en la que lo harán. "¿Lo celebraremos? Créanlo", apostilló Cook.

"Aún no estamos listos para decir exactamente cómo, así que estén atentos. Sí. No tenemos una cultura que mire hacia atrás. [...] Hemos trabajado duro para entrar en un estado de reflexión", prosigue Cook en su charla.

Añade que "cuando uno realmente se para y piensa en los últimos 50 años, se le llena el corazón de alegría". Finaliza prometiendo que efectivamente, habrá "mucha celebración" en torno a esta fecha señalada.