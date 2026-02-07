Así es todo el despliegue técnico que se usa para llevar el partido de la SuperBowl y la actuación de Bad Bunny a tu casa

Tras la retransmisión de un evento deportivo hay todo un operativo tecnológico desplegado que asegura que el acontecimiento se desarrolle sin incidentes y llegue a los hogares de los aficionados. Los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran ahora en Milán son ejemplo de ello, en los que se usa inteligencia artificial y cámaras de alta velocidad.

Los saltos de esquí y el resto de disciplinas que se celebran en los Alpes italianos estos días no son los únicos eventos deportivos que reciben esta semana la atención de miles de aficionados. Este domingo 8 de febrero también se celebra la Super Bowl en Estados Unidos.

El encuentro está programado para las 6:30 p.m. (hora del Este de EEUU) lo que equivale a las 00:30 horas en España peninsular. Los espectadores sin una suscripción por cable pueden acceder a la transmisión en vivo a través de plataformas de transmisión que transmiten NBC, incluidas Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV y NFL+.

Sony’s NFL Coach’s Headsets Sony Omicrono

La Super Bowl se ha convertido en uno de los acontecimientos deportivos y culturales más seguidos en Estados Unidos, también con fans fuera del país. Para llegar a todos estos aficionados que querrán ver el partido desde sus casas con todo lujo de detalles, se despliega todo un sistema de comunicación, cámaras y seguimiento.

Para ello, el evento Super Bowl LX contará con 175 cámaras Sony para grabar tanto las jugadas como la actuación musical de Bad Bunny que ha generado controversia en EEUU. Cada movimiento se graba a dos velocidades, es decir, la NBC Sports utilizará cámaras estándar y unidades de alta velocidad para poder mostrar las repeticiones a cámara lenta.

Las cámaras especializadas admitirán vistas Skycam, ángulos en el campo y primeros planos cinematográficos. Los fotógrafos laterales y los equipos de medios internos de la NFL utilizarán el mismo ecosistema de cámaras para capturar imágenes fijas.

Sony ha proporcionado otros elementos para la cobertura del evento, como los auriculares para entrenadores de la NFL. La liga introdujo los auriculares al inicio de la temporada 2025 y los implementó en los 32 equipos; con ellos se gestiona la comunicación entre entrenadores y personal.

Cámaras de Sony para retransmisiones deportivas Sony Omicrono

El estadio se ha preparado para este importante evento. La NFL y los San Francisco 49ers instalaron kilómetros de cable de fibra óptica, cientos de nuevos puntos de acceso inalámbrico y reforzaron las defensas digitales para proteger las operaciones los días de partido.

Se instalaron cerca de 1.500 puntos de acceso Wi-Fi 7 en todo el estadio y se espera que los espectadores allí presentes carguen más de 35 terabytes de datos a lo largo del evento generando contenido en internet con vídeos y fotos del acontecimiento.

La protección contra ataques es otro punto clave en estos acontecimientos. La NFL desplegó su propio equipo de seguridad y estableció un centro de comando cibernético temporal dentro del estadio para monitorear la actividad de la red e interceptar amenazas potenciales.