Xiaomi se une a PHotoESPAÑA, el reputado festival internacional de fotografía, y logra afianzar su alianza con Leica

Fotomontaje con el logo de Xiaomi y una fotografía tomada por Xiaomi. Xiaomi | Manuel Fernández Omicrono

Los 8 años cumplidos por Xiaomi en España son la prueba de la altísima presencia que tiene la firma china en el país. Ya lo demostró abriendo su primera tienda en septiembre, en un ambicioso plan que incluía vender su coche en España en 2027.

Xiaomi lo vuelve a hacer aliándose esta vez con PHotoESPAÑA, el considerado como el festival internacional de fotografía más importante del territorio español, para establecer una colaboración estratégica.

Esta alianza cumple con varias funciones. Por un lado, sirve para recalcar la fijación de la empresa por la fotografía móvil y por el otro, afianza su ya histórica alianza con Leica, iniciada en el año 2022.

Xiaomi se une al festival PHotoESPAÑA

Este acuerdo estratégico resultará en una "presencia muy activa" de la marca asiática en el festival, en forma de actividades diseñadas para acercar la fotografía móvil y profesional al público general.

Para ello, Xiaomi contará con la ayuda de la Serrería Belga para acoger un espacio exclusivo de la marca, así como una exposición propia "donde la tecnología se hará invisible para ceder todo el protagonismo a la imagen".

Dichas actividades no se limitarán únicamente al espacio del festival, sino que también se desarrollarán en la calle, gracias a unos photowalks que permitirán a la firma presumir de capacidad técnica.

Le seguirán unas masterclasses técnicas y una serie de experiencias que estarán proporcionadas por auténticos expertos en fotografía e imagen, centradas en exprimir el hardware fotográfico de los teléfonos de Xiaomi.

El Xiaomi 17 Ultra Gizmochina

Nelly de Navia, Head of Marketing de Xiaomi Iberia, detalla esta colaboración como "un hito fundamental" en la hoja de ruta de la empresa, marcada por la unión entre Xiaomi y Leica allá por el año 2022.

Uno de los aspectos más llamativos e interesantes de la colaboración entre Xiaomi y PHotoESPAÑA incluirá un experimento con Isabel Azkárate, histórica fotógrafa famosa por ser la primera mujer fotoperiodista del País Vasco.

Xiaomi pondrá en las manos de Azkárate el teléfono más avanzado que tiene la firma en su catálogo. "Es una prueba de fuego para ver cómo la maestría clásica se reinventa a través de una lente de última generación", dice Xiaomi.

La misma Azkárate ha relatado que este es todo un reto para alguien que ha pasado toda una vida fotografiando en analógico. Califica la propuesta de estimulante y agradece esta "etapa muy especial" en su trayectoria.