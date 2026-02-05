Quién es Pavel Durov, el polémico fundador de Telegram que acusa a Sánchez de crear "un estado de vigilancia"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, anunciaba este martes que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años: "Vamos a protegerles contra este salvaje oeste". Junto a esta medida se indicaban otras relacionadas con el funcionamiento de las plataformas digitales. El anuncio ha despertado las críticas de varios magnates tecnológicos como Elon Musk o Pavel Durov.

"Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, en el que los algoritmos distorsionan el debate público y donde se distorsionan nuestros datos y nuestras imágenes", aseguraba el presidente. Anunció un paquete de cinco medidas, como poner fin a "la impunidad de los directivos" o tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

"Estas no son salvaguardas; son pasos hacia el control total", ha alertado Durov en un mensaje directo a todos sus usuarios en España a través de su aplicación. Musk, fundador de SpaceX y dueño de X, también contestaba publicando en X: "El Dirty Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España". España no es el único país europeo en abrazar estas medidas.

Además de obligar a las redes sociales a bloquear el acceso de los menores a sus servicios, el Gobierno anunció, en cuarto lugar, la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una Huella de Odio y Polarización. Así, España entra en la "Coalición de los Dispuestos Digitales" con otros países europeos para aplicar una regulación más estricta a las plataformas sociales.

Quién es Durov

El CEO y fundador de Telegram es conocido por su beligerancia con las autoridades. Uno de los casos más mediáticos protagonizados por este multimillonario fue su arresto en Francia en 2024. Finalmente, fue puesto en libertad bajo fianza de 5 millones de euros este miércoles, después de pasar a disposición judicial en París, acusado de 12 cargos por no tomar acciones para impedir el uso de su red social Telegram con fines criminales.

Aparte de Francia, Bruselas abrió una investigación. Fuera de Europa, al mismo tiempo, la compañía se disculpó con las autoridades de Corea del Sur por la difusión de vídeos sexuales falsos o deepfakes de jóvenes coreanas. La empresa terminó prometiendo más moderación en la aplicación de mensajería.

Durov lanzó Telegram en el año 2013 y, poco tiempo después, se convirtió en una de las aplicaciones de mensajería más importantes de todo el mundo al considerarse la alternativa más importante a WhatsApp.

La aplicación ha estado en el foco en innumerables ocasiones y hasta el juez Santiago Pedraz quiso prohibirla en España en marzo de 2024 por la distribución de contenidos con derechos de autor.

"Prefiero ser libre que recibir órdenes de nadie", afirmó el propio Durov al periodista estadounidense Tucker Carlson en abril de ese mismo año. Unas declaraciones que vinieron a colación de su salida de Rusia en 2014 —sólo un año después de lanzar Telegram— y de la búsqueda de un hogar para su empresa, cuyo periplo le llevó a Berlín, Londres, Singapur y San Francisco, antes de establecerse en Dubái.

Pavel Durov nació en San Petersburgo en 1984, pero su infancia la pasó en la ciudad italiana de Turín, donde su padre era profesor de latín. Terminó estudiando filología y se graduó con honores en 2006, aunque la vena tecnológica le llevó a cursar estudios en la Universidad Estatal de la misma ciudad rusa que le vio nacer.

Pável Dúrov, ruso, filólogo, vegetariano, libertario y creador de Telegram.

Su plano personal es prácticamente desconocido. Durov apenas da entrevistas y de su vida tan sólo se conoce lo que publica convenientemente en su canal de Telegram. Él mismo se autodefinió como "una versión vegetariana y libertaria" de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.

Desavenencias con Rusia

Con su hermano creó, mientras aún era estudiante, Vkontakte, también conocida simplemente como VK, y la lanzaron a finales de 2006. Se trata de una red social muy popular en Rusia y con un funcionamiento similar a Facebook. Fue su trampolín a la fama y lo convirtió en un empresario relevante del país. Entre sus servicios están el de mensajería —totalmente independiente de Telegram—, noticias, comunidades, música e incluso vídeos al más puro estilo de YouTube.

La guerra de Crimea entre Rusia y Ucrania, acontecida en 2014, supuso un punto de inflexión en su vida. Durov se negó a cumplir con las demandas del Kremlin de cerrar las comunidades de oposición ucraniana en VK y decidió vender la empresa. Fue en ese momento cuando decidió marcharse del país para no volver y con unos 14.000 millones de euros en el bolsillo.

Su salida de territorio ruso no supuso una carta blanca y, en 2018, Rusia comenzó a bloquear Telegram. En esta ocasión, la aplicación de mensajería se negó a cumplir una orden judicial para otorgar acceso a los mensajes cifrados a los servicios de seguridad rusos. Realmente, la efectividad de la sanción por parte de Moscú no tuvo mucho efecto real en el día a día de los usuarios y, todavía hoy, es uno de los servicios más utilizados del país.

El representante de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov, y otros políticos rusos se han apresurado a acusar a Francia de actuar como una dictadura. Exactamente la misma crítica a la que se enfrentó Moscú cuando demandó a Durov en 2014 e intentó prohibir Telegram en 2018.