De paneles transparentes a 3D sin gafas: he visto las pantallas que comenzarán a inundar todos los carteles de tu ciudad

Hace décadas que las pantallas dejaron de ser televisores de tubo catódico para el salón de casa o voluminosos monitores de ordenador para convertirse en un elemento cotidiano integrado en el mobiliario urbano, las tiendas y todo tipo de espacios públicos.

Las mejoras tecnológicas constantes han permitido no sólo ampliar el tamaño de estas pantallas hasta dimensiones colosales, sino hacerlas más delgadas, versátiles, energéticamente eficientes y espectaculares.

Es algo que se hace evidente en ferias como ISE (Integrated Systems Europe), la más inmportante del mundo en el sector audiovisual, que estos días se está celebrando en Barcelona.

Este aperitivo del Mobile World Congress, que este año suma más de 17.000 expositores y tendrá una asistencia estimada de 80.000 personas, es un sugerente muestrario de las últimas innovaciones de una industria en permanente cambio que fabricantes como Samsung quieren seguir liderando.

Este año, el stand de la marca coreana no contaba con The Wall, su sistema modular de pantallas gigantes, pero tenía algo más llamativo todavía: el Samsung Spatial Signage,un sistema de señalización 3D inmersiva que crea un sorprendente efecto de profundidad sin necesidad de gafas.

"Hay una saturación de pantallas en el retail y cuesta llamar la atención", reconoce Jesús Guardiola, ingeniero preventa de Samsung España, en un stand en el que se exponen todo tipo de pantallas, pizarras digitales, soluciones para hoteles y quioscos de venta al público.

"Le hemos querido dar una vuelta de tuerca a la idea de menos es más, proponiendo algo distinto, con lo difícil que es sorprender estos días y por eso hemos apostado por resaltar los productos en 3D", afirma Guardiola.

3D... pero sin 3D

¿Y dónde está el secreto de este sistema que añade profundidad a cualquier vídeo? Hasta ahora, parecía imprescindible el uso de gafas para que el ojo humano percibiera las tres dimensiones, salvo excepciones como los monitores Oddysey 3D de la propia marca coreana y algún prototipo de otros fabricantes que nunca ha llegado a comercializarse.

En este caso, según Guardiola, “el Samsung Spatial Display crea profundidad gracias al hardware con la lámina 3D Plate, una tecnología patentada que se coloca detrás del LCD y es la que hace ese efecto de cubo”.

Asistentes al ISE frente a los Samsung Spatial Display I.M. Omicrono Barcelona

No parece que las modelos ni los objetos de los vídeos de prueba que exhibe Samsung en el ISE vayan a salirse de la pantalla, como en el 3D clásico, pero sí tienen un curioso efecto tridimensional que le dan un toque inmersivo a vídeos que de otra manera tendrían un fondo plano y serían menos llamativos.

“La combinación del vídeo normal en 2D con la 3D Plate es la que genera esa profundidad", aclara este experto en tecnología audiovisual. "En principio vale para cualquier vídeo, pero tenemos unas recomendaciones para nuestros clientes: que tenga el fondo claro o transparente y con sombras abajo y en el fondo. Eso es lo que contribuye a reforzar esa sensación de profundidad”.

Frente a los prototipos de pantallas holográficas presentados en años anteriores, el Samsung Spatial Signage parece una tecnología madura. De hecho, la compañía ha confirmado que la versión de 85 pulgadas ya está disponible en el mercado, y a lo largo del año estarán listas las de 55 y 32 pulgadas.

Colocadas en vertical, con resolución 4K y un grosor ultrafino de apenas 52 mm, estas pantallas están diseñadas para ser un auténtico imán para la mirada, siempre que el espectador se coloque frontalmente y a una distancia de entre 50 cm y 2 metros.

En cuanto a sus posibles usos, de momento no parece que esta tecnología vaya a dar el salto hacia los televisores u otro tipo de pantallas domésticas, pero con Samsung nunca se sabe.

“Nosotros vemos usos muy claros en retail, en lujo, en espacios deportivos, en museística, en restauración… pero pueden ser muchos más", reconoce Guardiola. "Estamos mostrando aquí la tecnología y a los clientes se les ocurren muchas cosas que a nosotros no. Seguro que nos sorprenden”.

Pantallas para todos

Las miradas en el stand de Samsung también se centraban en novedades como la primera pantalla MicroRGB de 130 pulgadas o las pantallas transparentes Micro LED, específicamente diseñadas para el sector del lujo y los museos.

Sigue siendo un prototipo, pero ya está cerca de producción, con las primeras unidades disponibles a lo largo del año. Las mejoras se han centrado en aumentar tanto la transparencia como el brillo, habitualmente incompatibles, y minimizar el desenfoque para mayor claridad visual.

La pantalla MicroRGB de 130 pulgadas de Samsung I.M. Omicrono Barcelona

Para lograrlo, los Micro LED crean áreas más abiertas en cada píxel, consigiendo una transmitancia de cerca del 65 %, donde el OLED solo consigue un 45 %. En cuanto al brillo, alcanza los 600 nits de blanco puro, casi tres veces más que el OLED.

A la hora de mostrar una pieza de joyería, por ejemplo, esta pantalla transparente puede servir de vitrina de exposición pero tambián añadir capas de información y elementos visuales llamativos que realcen su protagonismo en la abarrotada sala de un museo o una tienda exclusiva.

Pero a tenor de lo visto en el ISE la apuesta más firme y versátil de Samsung es la de las pantallas con tinta electrónica de color.

La sustitución del papel en cartelería de todo tipo, desde menús de restaurantes hasta paradas de autobús, está un paso más cerca, con un consumo energético mínimo y resistente a las condiciones exteriores, con protección específica frente al agua, el polvo e incluso actos vandálicos.

Pantalla Samsung E-Paper de tinta electrónica. I.M. Omicrono Barcelona

Disponible en tamaños desde 10 hasta 32 pulgadas (a las que habría que sumar un prototipo de 55 pulgadas), estas delgadas pantallas tienen la batería integrada y su control centralizado permite cambiar en un solo clic todos los carteles de un comercio o, en el caso de aplicarlas al transporte público, toda una ciudad.

Lo que unifica todas estas propuestas es la herramienta de software de la compañía para clientes industriales, la plataforma VXT. Los responsables de Samsung insisten en la facilidad que ofrece esta solución para, por ejemplo, convertir un vídeo 2D normal en uno preparado para el Signage Spatial gracias al nuevo AI Studio.

Para lograrlo se apoya en Gemini, la inteligencia artificial generativa de Google, que se encarga, por ejemplo, de borrar los fondos, añadir sombras o conseguir vídeos con resolución UHD de 60 fps a partir de una única imagen de producto para todas las pantallas conectadas de un establecimiento.

Javier Luque, B2B Marketing Manager en Samsung España, enfatiza este servicio integral que ofrece la compañía coreana. “Lo que proporcionamos es una solución de valor completa, desde la investigación inicial y la preventa hasta que se diseña la solución específica para cada cliente, el seguimiento y el servicio postventa”.