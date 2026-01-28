Sam Altman y Tim Cook, CEOs de OpenAI y Apple, piden a Trump una "desescalada" de las operaciones del ICE

La industria tecnológica pide desescalar la ofensiva que está aplicando el ICE con redadas que ya han ocasionado miles de detenciones cargadas de polémica y varias muertes. Directivos como Sam Altman o Tim Cook se han pronunciado por primera vez sobre este asunto que mantiene dividido al país americano.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, creador de ChatGPT, dijo a los empleados en un mensaje interno que ICE está "yendo demasiado lejos" con su actividad antiinmigración. Sus declaraciones se suman a las de otros dirigentes corporativos en el sector tecnológico que han mostrado su preocupación por lo que está sucediendo en Estados Unidos.

El caso que ha despertado estas últimas críticas es el del joven Alex Pretti, un enfermero tiroteado por agentes federales mientras se manifestaba en Minneapolis. Es el segundo tiroteo que se salda con la muerte de una persona en este mes por parte de las unidades del ICE ( el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Más de 60 directores ejecutivos han firmado una declaración pidiendo una desescalada de esta ofensiva policial, aunque las protestas y críticas a esta campaña antiinmigración se suceden desde hace meses. Líderes de empresas como 3M, UnitedHealth Group y General Mills han pedido una desescalada desde el segundo tiroteo del fin de semana.

También más de 450 empleados de compañías como Google, Meta, OpenAI o Salesforce firmaron una carta el sábado instando a sus principales ejecutivos a presionar a la Casa Blanca para que retire a ICE de las ciudades estadounidenses, cancele todos los contratos con ICE y se pronuncie públicamente contra la violencia de ICE.

NEW: @tim_cook responds to ICE killing in Minneapolis in internal memo to employees, saying it’s “time for deescalation” and that he had a “good conversation” with Trump about the situation this week where he shared his views. Story on @TheTerminal. pic.twitter.com/DYtsU01h7N — Mark Gurman (@markgurman) January 28, 2026

"El presidente Trump es un líder muy fuerte y espero que esté a la altura de las circunstancias y una al país. Me siento alentado por la respuesta de las últimas horas y espero que se reconstruya la confianza con investigaciones transparentes", añadió Altman. "Hay una gran diferencia entre deportar a delincuentes violentos y lo que está sucediendo ahora, y debemos distinguir bien", añadió en un mensaje por Slack a sus empleados, según informa Reuters.

Por su parte, Tim Cook, director ejecutivo de Apple también en un mensaje interno a sus empleados a asegurado que estaba "desconsolado" por lo sucedido en Minneapolis y también ha pedido una desescalada. Cook asegura en su escrito, filtrado por Mark Gurman en Bloomberg, haber discutido del asunto con el presidente estadounidense Donald Trump, aunque sin dar detalle sobre lo hablado en esa conversación.

Al mismo tiempo, las plataformas digitales reciben críticas por aplicar censura a los movimientos que pretenden crear resistencia al ICE. Las redes sociales de Meta como Instagram y Facebook estarían bloqueando los mensajes que tratan de compartir el enlace a la lista del ICE, una página web que aporta información sobre los agentes que trabajan para esa unidad antiinmigración.

En el último año, Apple y Google han eliminado también aplicaciones de sus respectivas tiendas como ICEBlock. Estas herramientas recopilaban pruebas de las detenciones con vídeos como los que se están compartiendo en redes sociales, mientras que otras alertaban de la presencia de los agentes en las cercanías para dar tiempo a los ciudadanos a protegerse.