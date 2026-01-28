Nuevo batacazo para Arabia Saudí: el enorme rascacielos con forma de cubo 'Mukaab' habría dejado de construirse

Arabia Saudí ha copado titulares de todo tipo en los últimos años, sobre todo referente a megaproyectos futuristas que en muchas ocasiones, han colapsado a los pocos años de comenzar a formarse.

Tras el descalabro de The Line, Arabia Saudí ha paralizado otro de sus grandes sueños urbanísticos. Se trata de Mukaab, el rascacielos con forma de cubo que comenzó a construirse a finales del 2023.

Según adelanta Reuters, Neom habría suspendido la construcción de esta brutal edificación que se ubicaba en el centro de Riad, para reevaluar la viabilidad económica y la financiación del proyecto.

Nuevo varapalo urbanístico de Arabia Saudí

Todo comienza en 2023. Arabia Saudí anuncia a bombo y platillo 'The Mukaab', un rascacielos de gran envergadura que tendría forma de cubo y se situaría en el corazón de un centro de ocio y entretenimiento en la ciudad de Riad.

En sus inicios se planteó como un edificio con un tamaño de 400 metros de alto y 400 metros de largo, o lo que es lo mismo, un tamaño suficiente para albergar 20 Empire State Buildings en su interior.

'The Mukaab' acabaría por integrarse en el 'New Murabba', un centro neurálgico que abarcaría 25 millones de metros cuadrados en la capital saudí, con la idea de desarrollar "el centro moderno más grande del mundo".

Todo este complejo se expandiría a lo largo de otros dos millones de metros de cuadrados adicionales para albergar espacios comerciales, entornos residenciales y establecimientos de entretenimiento.

The Mukaab. PIF Omicrono

Todo ello, por supuesto, con lo último en tecnologías digitales y holográficas que proyectarían ambientes temáticos a su alrededor. Se hablaba de 1,2 millones de metros cuadrados para oficinas y 620.000 metros para el ocio.

Esta grandilocuente iniciativa se ha dado de bruces con la realidad. Arabia Saudí habría repetido la misma jugada que ha causado el colapso de The Line, la conocida ciudad futurista ahora caída en desgracia.

Tal y como adelanta Reuters, el Mukaab verá su envergadura reducida o en su defecto, retrasada, a medida que el Fondo de Inversión Pública (PIF) que impulsa los planes urbanísticos de Vision 2030 busca rentabilidad inmediata.

The Line fue solo la punta de una drástica reducción de las ambiciones del PIF en torno a estos proyectos megalómanos, pasando de aportar cantidades prácticamente indecibles de dinero a priorizar el gasto y controlar los costes.

The Mukaab, la edificación estrella de Riad.

La idea sería promover iniciativas más urgentes y sobre todo rentables, mientras la presión por la obtención de beneficios ha marcado al ambicioso proyecto Vision 2030, el cual está próximo a cumplir 10 años.

Este es un marco estratégico que busca reducir la dependencia del país del petróleo diversificando su economía a sectores sobre todo tecnológicos y relacionados con el ocio.

Fuentes internas confirman que el futuro de Mukaab está en el aire, ya que algunas de sus obras están directamente paralizadas, pese a que las labores de excavación ya comenzaron a gestarse en 2023.

El PIF pretende virar su estrategia de inversión hacia pastos más verdes, más allá del ladrillo puro y duro, como serían la inteligencia artificial, la minería o la logística, lo que conlleva esta revisión exhaustiva de los proyectos de Vision 2030.

New Murabba, el centro neurálgico de Riad.

El New Murabba no se queda atrás. La consultora Knight Frank cifra el coste del proyecto en nada menos que 50.000 millones de dólares, lo mismo que se ha llevado ya The Line de las arcas públicas.

Todos los proyectos encargados recientemente respecto a este complejo estarían valorados en 100 millones de dólares. Además, el plan saudita esperaba terminar este recinto en 2030; ahora, está previsto que se finalice en 2040, si es que llega a ver la luz algún día.