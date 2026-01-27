Samsung domina con sus televisores: celebra los 20 años de liderazgo con una apuesta decidida por la IA

En febrero del 2025, Samsung logró un hito muy importante: se postuló como líder en el mercado de televisores por decimonoveno año consecutivo. Una cifra ya de por sí impresionante que ahora acaba de aumentar en este 2026.

Según datos de Counterpoint Research, la firma surcoreana ha logrado dos décadas completas de liderazgo en el mercado de televisores. Nada menos que 20 años siendo el principal fabricante de dispositivos a nivel mundial.

Lo hace en un momento en el que la inteligencia artificial es clave, así como la propia apuesta por la IA de Samsung. Una IA que también ha cristalizado sobre sus televisores y que promete ser todavía más relevante.

Samsung vuelve a ser líder

Los datos refieren a noviembre de 2025, con datos comparativos respecto al año pasado. Samsung vuelve a posicionarse líder, pero con una modesta disminución en la cuota de mercado, pasando de un 18 a un 17%.

Esta disminución beneficia directamente a TCL, que ha conseguido acortar ligeramente su distancia contra Samsung aumentando su cuota de un 13 a un 16%. Counterpoint asegura que los envíos globales de TCL aumentaron un 28% de forma interanual.

Samsung Q950TS QLED 8K Chema Flores Omicrono

La inesperada marca que se postula como la más creciente en esta estimación es Walmart, gracias a la compra de Vizio en diciembre de 2024. Con esta compra, pasó de tener un 3 a un 5%.

Estos crecimientos no le han arrebatado a Samsung un primer puesto que ahora cumple dos décadas consecutivas, afianzando la posición de privilegio de la que goza la empresa desde hace 20 años.

Y no es para menos. Samsung es una de las compañías más populares del sector por su expansión en lo que a tecnologías de imagen refiere, aglutinando en su porfolio modelos OLED, QLED y Micro RGB, entre otros.

La inteligencia artificial ha entrado como un elefante en una cacharrería y eso se ha notado. Los modelos actuales de Samsung ahora disfrutan del Samsung Vision AI Companion con búsquedas al estilo chatbot potenciadas con Perplexity.

Televisor QLED de Samsung.

Una buena muestra de la excelsa salud que presenta el catálogo de televisores de Samsung lo vemos en el brutal ascenso de Samsung TV Plus, el servicio FAST premium integrado en los televisores de la empresa.

Según ha anunciado la compañía, esta plataforma ha superado los 100 millones de usuarios activos mensuales a nivel global, suponiendo un aumento del 25% interanual en horas de visualización.

En este sentido, el punto álgido ha estado marcado por los eventos en directo. Las experiencias para fans han posicionado a Samsung TV Plus como un servicio de referencia en esta clase de ecosistemas.

Unos eventos que se ven aderezados por sistemas como FanVote, una iniciativa que permitía a los usuarios votar sus canciones favoritas usando el mando a distancia, llevando a que el tema ganador se interpretara en directo.