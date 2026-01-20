Sony sorprende al escindir su negocio de televisores: se une TCL para operar en una empresa conjunta

Las últimas novedades de Sony en materia de televisores se han hecho notar en España, con modelos QD-OLED de gran calibre y modelos de alta gama miniLED tremendamente recomendables.

Esto está a punto de cambiar. La compañía japonesa ha anunciado una escisión de su división de televisores, con un acuerdo junto a TCL que operará una empresa conjunta para realizar una asociación estratégica.

Sony ostentará una participación del 49% mientras que TCL poseerá un 51% de dicha empresa, que trabajará a nivel mundial y será la responsable de gran parte de la producción de estos dispositivos.

Sony se une a TCL para potenciar televisores

La firma detrás de los televisores Bravia ha explicado en un comunicado que esta empresa, fruto de la asociación con TCL, se encargará de todo el proceso de fabricación de estos televisores.

Concretamente, será la responsable del desarrollo, el diseño de los productos y su fabricación, así como las ventas, la logística y la atención al cliente. Esto incluirá televisores y equipos de audio para el hogar.

Televisor TCL 65C7K. Manuel Fernández Omicrono

Se iniciarán las negociaciones para la firma de acuerdos vinculantes a finales de marzo de 2026 y habrá que esperar a las aprobaciones regulatorias para que esta nueva empresa comience a operar en abril del 2027.

La idea sobre el papel es fusionar el buen hacer de la tecnología de imagen y audio de Sony, vista en los modelos más top de Sony, y las avanzadas tecnologías de pantalla de TCL y sus ventajas como marca global.

¿Quiere decir esto que Bravia dejará de existir? En absoluto. La misma Sony ha confirmado que esta nueva compañía ostentará tanto las marcas Sony como Bravia creando tanto televisores como equipos de sonido.

Kimio Maki, director representante, presidente y CEO de Sony Corporation, ha explicado que se buscará la creación de "un nuevo valor para nuestros clientes en el sector del entretenimiento del hogar".

DU Juan, presidente de TCL Electronics, detalla por su parte que este acuerdo creará "una sólida plataforma para el crecimiento sostenible", gracias a la "complementariedad estratégica de negocios".

Dada la agresiva estrategia de precios que han marcado los televisores de TCL, es posible que gracias a esta alianza veamos televisores Bravia más baratos, con lo mejor de ambas casas.