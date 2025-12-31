Los cultivos en contenedores que cambiarán la agricultura: cosechas transportables que logran duplicar la producción

El desarrollo tecnológico de la agricultura, una actividad que acompaña a la humanidad desde hace más de 10.000 años, es vital para nuestra subsistencia. Del arado al uso de robots, sensores e inteligencia artificial hay un abismo, que ha permitido la puesta en marcha de proyectos como el sistema de Dyson que multiplica por 2,5 el rendimiento de los cultivos.

Una de las grandes ventajas de los últimos avances es que ya no se necesitan enormes extensiones de terreno, y tampoco unas condiciones climáticas precisas. La agricultura vertical es una solución que promete revolucionar el panorama permitiendo, entre otras cosas, el suministro de productos frescos en las zonas urbanas.

Distintos proyectos están demostrando que prácticamente cualquier ambiente se puede replicar en granjas indoor de distintos tamaños y tipos, para que las plantas reciban la cantidad de luz, la humedad y el agua precisas para que crezcan incluso en mejores condiciones que al aire libre.

Una de las últimas iniciativas que han demostrado su eficiencia proviene de Japón y se centra en un ingrediente icónico de su cocina, el wasabi. La pasta verde y su característico sabor picante proceden de la raíz de la planta Wasabia japónica, que requiere condiciones muy específicas, lo que ha hecho cada vez más común el uso de un sucedáneo elaborado con rábano picante, mostaza y colorante.

Para evitar la desaparición de la especie original y garantizar el abastecimiento mundial, un proyecto conjunto de las empresas niponas Nextage y Macnica está demostrando la capacidad actual para cultivar el wasabi en módulos hidropónicos instalados en contenedores estándar. Una tendencia, la de la agricultura vertical, que se está extendiendo a otro tipo de cultivos, también en España.

Del contenedor a la mesa

El envejecimiento de los agricultores en Japón ha provocado una crisis sin precedentes en su sector agrícola, y en concreto en el cultivo de wasabi: la producción de 2023 se redujo a la mitad con respecto a 2020, según el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón.

El otro gran 'enemigo' de esta delicada planta son sus exigentes requisitos para un crecimiento óptimo: necesita agua de manantial corriente, sombra parcial o total, un clima fresco y humedad constante.

Esquema de los módulos de cultivo de wasabi Nextage Omicrono

Identificadas las necesidades del wasabi 'auténtico', un equipo de ingenieros y botánicos creó en 2018 Nextage, una empresa de tecnología agrícola que desde entonces se ha enfocado en desarrollar un módulo de cultivo móvil que automatiza el cultivo y permite ahorrar agua y energía.

En colaboración con Macnica, que fue la primera en adquirir uno de estos módulos, Nextage ha desarrollado un sistema de granjas verticales en contenedores convencionales de 12 x 2,4 x 2,9 metros, para aprovechar al máximo sus 28,8 metros cuadrados de superficie total.

En el interior de estos invernaderos hidropónicos se instala un preciso control de aislamiento, humedad e iluminación que, según sus responsables, permite a cualquier persona sin conocimientos ni experiencia previa en el sector tener sus propios cultivos.

El sistema integra una monitorización remota mediante cámaras e IA, estantes especialmente diseñados para el cultivo de wasabi y luces LED, capaces de emitir las longitudes de onda adecuadas para favorecer el crecimiento saludable de las plantas.

En cada uno de estos módulos se pueden cultivar unas 1.800 plantas de la variedad wasabi Matsuma, una cantidad suficiente para abastecer dos restaurantes de sushi durante 1 año, según los cálculos de los especialistas de Macnica.

La gran diferencia es que el ritmo habitual de esta variante para producir una cosecha se sitúa entre los 20 y los 24 meses, mientras que el sistema de Nextage y Macnica consigue reducir ese tiempo a la mitad.

Modular y transportable

La naturaleza modular del sistema permite ampliar la producción y adaptar los componentes del sistema a diferentes espacios, tanto a pequeña como a gran escala. Su integración en contenedores estándar facilita la movilidad de estos invernaderos portátiles, sin necesidad de instalaciones complejas.

El éxito de la iniciativa ha logrado un suministro continuado de wasabi de calidad en el mercado de japonés y ahora Nextage está volcado en traer a Europa sus soluciones, específicamente a países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España.

Las plantas de wasabi Nextage Omicrono

"En los últimos años, la popularidad de la comida japonesa, especialmente el sushi, ha ido aumentando en todo el mundo, y el suministro estable de wasabi de alta calidad es un reto importante", señala Takuya Nakamura, portavoz de Nextage.

"Creemos que, al implementar primero en Europa la tecnología de cultivo automatizado de wasabi que hemos desarrollado, podremos difundir la cultura gastronómica japonesa por todo el mundo y aportar un nuevo valor a la industria alimentaria y de bebidas".

Otras iniciativas

El de Nextage y Macnica no es el único proyecto de este tipo, que plantea deslocalizar la producción de todo tipo de especies vegetales. En los últimos años, empresas como Vertical Green, con sede en Sevilla, han desarrollado sus propias soluciones basadas en principios similares pero para otros cultivos de verduras de hoja, hierbas o forraje.

Esta empresa española de ingeniería agrícola ha desarrollado y patentado su sistema RHPA (Rotating High Pressure Aeroponic System) y sus módulos Green Shelter, que ya se han probado con éxito en un proyecto piloto de cultivo de fresas con la cooperativa Onubafruit en Huelva.

El cultivo vertical de los Green Shelters Vertical Green Omicrono

Este sistema de cultivo indoor, con multitud de sensores para controlar la salud de las plantas y cada detalle de su crecimiento, logra una reducción del consumo de agua de hasta el 95%.

Vertical Green tiene puesta su mira no sólo en el mercado español, sino también en el de EEUU y Canadá. Para demostrar sus capacidades recientemente ha presentado Green Shelters de mayor capacidad: 40 m2 y 140 m2.

Estos invernaderos totalmente automatizados permiten obtener, según la empresa, más de 33 cosechas al año, y cuentan con espacio para al menos 5.750 plantas.

Las unidades se pueden instalar rápidamente en suelos existentes, desde un parking hasta la cubierta de un edificio, o terrenos preparados ex profeso para acogerlas. Esta versatilidad "las hace ideales para convertir edificios inactivos en zonas de cultivo productivas con una construcción mínima", señala la compañía en su página web.