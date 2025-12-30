El invento para que reparar el coche sea más fácil y barato: un sistema desmontable usando tornillos y sin usar pegamentos

La industria de la automoción no deja de reinventarse, con proyectos y tecnologías que prometen transformar el sector. Si hace poco un joven investigador sorprendió con un material para tener coches más ligeros y un grupo de estudiantes creó un vehículo eléctrico con piezas intercambiables, ahora un nuevo invento promete simplificar la reparación de los automóviles.

Mercedes-Benz, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, ha lanzado recientemente su programa 'Tomorrow XX', una hoja de ruta con la que busca reducir las emisiones de carbono, aumentar el contenido reciclado y avanzar hacia una economía circular. Para lograrlo, la firma ha apostado por unos faros desmontables que facilitan el mantenimiento.

De esta manera, en lugar de seguir uniendo piezas con adhesivos permanentes, el fabricante alemán planea utilizar tornillos en los procesos de montaje, lo que permitiría separar fácilmente los componentes cuando haya que cambiarlos y fomentar la reutilización de piezas.

Faros desmontables

La mayoría de fabricantes, incluido Mercedes-Benz, utilizan pegamento para unir los componentes internos de los faros delanteros. Esto tiene un gran inconveniente: una avería menor en uno de estos elementos se convierte en un problema complejo.

Si, por ejemplo, una de las lentes se daña por un impacto, eso implica tener que sustituir el faro completo. Algo con lo que promete acabar el programa 'Tomorrow XX' del fabricante alemán, que propone una interesante solución que hará que reparar el coche sea una tarea más sencilla.

Esquema de los faros desmontables del coche Mercedes. Mercedes Benz Omicrono

La idea de Mercedes-Benz pasa por sustituir este pegamento por tornillos: los diversos componentes, como la lente, la moldura y el marco de la cubierta, la carcasa y la electrónica, se atornillan en lugar de pegarse.

Esta medida permitiría desmontar fácilmente el faro sin que sufra daños, cambiar únicamente la pieza dañada y volver a montarlo. Esto también implica otra serie de ventajas, como reducir los residuos, los costes y las emisiones asociadas a fabricar un faro nuevo.

Cabe señalar, además, que los faros son una de las piezas vitales de los automóviles, permitiendo conducir con una visión clara cuando cae la noche y que estos elementos están expuestos de forma constante a la radiación solar, al desgaste y a los golpes.

Poder reemplazar un módulo o pieza concreta de los faros también duplica la vida útil de los mismos. Mercedes-Benz asegura en un comunicado que sus objetivos con esta iniciativa son claros: desde facilitar la reparación hasta mejorar el reciclaje e implementar la sostenibilidad.

Esquema de los faros desmontables del coche Mercedes. Mercedes Benz Omicrono

Los nuevos faros desmontables podrían hacer que las reparaciones sean más eficientes en el futuro. Estos elementos desmontables que también serían más fáciles de reciclar, ya que cada módulo está hecho de un solo material, lo que facilita su clasificación y su reciclaje.

De cara al futuro, la compañía apunta que "este diseño nanomaterial debería permitir utilizar más material reciclado y obtener gran parte de él de faros antiguos. La proporción de materiales secundarios podría casi duplicarse en comparación con los faros actuales, mientras que las emisiones de carbono podrían reducirse casi a la mitad".

Otras iniciativas

Los faros no son la única propuesta del programa de Mercedes-Benz. El fabricante alemán también planea expandir esta idea a otras partes de los vehículos, como a los paneles interiores de las puertas, donde planea cambiar la soldadura por ultrasonidos por remaches termoplásticos desmontables.

Una medida que permitiría separar plásticos, tejidos y refuerzos cuando el automóvil esté en el final de su vida útil. Asimismo, la compañía planea que las carcasas de válvula del sistema de gestión térmica y soportes de motor se fabriquen con airbags reciclados, unos elementos que están hechos con poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Esquema de los faros desmontables del coche Mercedes. Mercedes Benz Omicrono

Mercedes-Benz también estudia utilizar pastillas de freno recicladas que reducirían las emisiones de dióxido de carbono (CO2) hasta un 85 %, neumáticos usados convertidos en cuero sintético, materiales fonoabsorbentes reciclados o soportes de motor fabricados a partir de airbags recuperados.

Unas ideas que ya se usan en automóviles comerciales, como es el caso del nuevo CLA, que incluye un depósito de líquido limpiaparabrisas fabricado con polipropileno 100 % reciclado, además de parachoques con un 25 % de material reciclado.

El planteamiento del programa responde a la necesidad de una economía circular en el que se fabricarían coches nuevos a partir de materiales recuperados de modelos antiguos, reduciendo así la dependencia de materias primas vírgenes y el impacto ambiental de la extracción de recursos, la fabricación o la logística.

El paso de adhesivos a sistemas desmontables también impulsa la reparación frente a la sustitución, una práctica más sostenible en una industria donde fabricar suele ser más costoso para el planeta que mantener en uso lo que ya existe.

A largo plazo, esta filosofía abre la puerta a un nuevo ciclo industrial, basado en la recuperación y el reacondicionamiento de piezas. Un modelo que no solo aligera la huella ambiental del automóvil, sino que redefine cómo se entiende su vida útil: menos desperdicio, más valor y una cadena de producción que empieza y termina con pocos materiales fáciles de reciclar.