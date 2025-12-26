El sistema que va a cambiar los coches eléctricos: proporciona hasta 400 km de autonomía con solo 5 minutos de carga

Tras presentar el nuevo sistema de almacenamiento de baterías más grande en el mes de octubre, BYD está acortando la brecha existente entre los surtidores de gasolina y los cargadores de vehículos eléctricos.

En un nuevo vídeo publicado en X por el usuario Dominic Lee, se puede ver cómo su vehículo eléctrico BYD añade cerca de los 400 km en una carga de tan solo cinco minutos y a una velocidad de 746 kW.

En solo 6 minutos, el nuevo vehículo Han L, utilizando la Super e-Platform de BYD, pudo recargarse del 10 % al 70 %. En 20 minutos la carga estaba completada.

Wang Chuanfu, CEO de BYD, fue tajante en el mes de marzo: "La solución definitiva es lograr que la carga sea tan rápida como repostar un coche de gasolina".

Chuanfu se estaba refiriendo al peor escollo al que se enfrentan multitud de conductores acostumbrados a sus coches propulsados con motores basados en combustibles fósiles para dar el salto a los eléctricos.

Y es que, haciendo números rápidos en la cabeza, sin una carga que sea lo suficientemente veloz como la de llenar el depósito de un coche de gasolina, a muchos les cuesta la mera idea de vender el suyo para pasarse a uno eléctrico.

La Super e-Platform de BYD es la primera arquitectura de alto voltaje de 1000 V de dominio completo producida en masa para vehículos de pasajeros.

Durante el evento, BYD también lanzó su Flash Charging Battery (Batería de Carga Flash) que se caracteriza por corrientes de carga de 1000 A y una tasa de carga de 10C, como nuevos récords.

La batería de carga ultrarrápida puede llegar a suministrar 1 megavatio (1.000 kW) de potencia de carga, lo que permite a los vehículos eléctricos equipados con este sistema recuperar 400 km de autonomía (bajo ciclo CLTC o estándares del gobierno chino) en solo 5 minutos de carga.

Un salto tecnológico brutal

Hay que tener en cuenta que esta cifra se da bajo el ciclo CLTC que sigue las reglas y estándares del gobierno chino. Está diseñado pensando en cómo se conduce en China: mucha ciudad y velocidad.

Da como resultado coches eléctricos muy eficientes en ciudad y que gastan mucho en autopista. En España y Europa se usa el ciclo WLTP, que es más exigente y realista al mezclar más autopista y velocidades medias.

BYD en la presentación de su nueva arquitectura

Esos 400 km en 5 minutos se traducirían aquí en España, bajo estándares europeos, en unos 300 o 320 km recuperados.

No quita que lo logrado por BYD sea un salto tecnológico brutal que deja obsoleta a la competencia actual. Tesla V4 ofrece picos de 250 kW a 350 kW, mientras que BYD promete 1.000 kW, lo que es casi 3 veces más potencia que los cargadores más rápidos.

Un mes después, BYD presentó sus dos primeros vehículos basados en la Super e-Platform: el Han L y el Tang L con un precio inicial de 26.636 euros al cambio.

El SUV Tang L, basado en la arquitectura de 1000 V de BYD, puede añadir 370 km en 5 minutos, mientras que la carga rápida se realiza en 30 minutos.

Según electrek, BYD planea traer su sistema de carga flash a Europa y otros mercados próximamente, aunque no hay fecha aún anunciada.