La locomotora 100% eléctrica que funciona con baterías: puede servir como fuente de energía móvil en emergencias

El mundo del ferrocarril moderno está íntimamente relacionado con la energía eléctrica. Aun así, este medio de transporte busca traspasar nuevas barreras que le otorguen mayor autonomía y resistencia frente a posibles incidentes. El uso de baterías eléctricas como única fuente de impulso es uno de los grandes objetivos de ingenieros civiles y militares.

Fort Hood es la estación ferroviaria más transitada del Ejército. En 2025, este centro logístico militar movilizó 157 trenes y más de 8.500 vagones, transportando más de 220 000 kg de equipo. Allí se reunieron el pasado 15 de diciembre los responsables de la estación y directivos de la empresa Dominion Energy para presentar una locomotora impulsada al 100% por baterías.

La locomotora alimentada por batería de iones de litio se integrará a las operaciones diarias para mover vagones de ferrocarril por la instalación y para el manejo de carga pesada en Fort Hood.

Además de sus operaciones convencionales, una de las principales cualidades de este tren es su capacidad para actuar como plataforma energética móvil durante emergencias en la red. De esta forma, puede almacenar energía y remitirla a las instalaciones cercanas durante 48 horas en caso de que se produzca alguna emergencia.

"Es una plataforma de energía móvil... en tiempos de estrés en la red o emergencias, el sistema puede mantener al Centro de Operaciones Ferroviarias en la lucha", dijo Kevin Mann, director de Soluciones Energéticas Federales de Dominion Energy.

12 horas de autonomía

Las colosales locomotoras de carga son algo habitual en todo el mundo. Sus motores de aproximadamente 4.000 caballos de fuerza queman colectivamente 3.500 millones de galones de diésel al año, según informa Los Ángeles Times, en un momento en que el transporte enfrenta grandes presiones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La historia de las locomotoras y trenes con baterías eléctricas empieza a mediados del siglo XIX con la locomotora Galvani, totalmente impulsada por pilas galvánicas y capaz de moverse a unos 4–6 km/h durante algo más de un kilómetro. Ahora, en pleno siglo XXI, las locomotoras y trenes a baterías han resurgido gracias a las baterías de iones de litio, que permiten autonomías mayores y recargas más rápidas.

Presentación en Navidad de locomotora 100% eléctrica con baterías Ejército de EEUU Omicrono

Dadas las dimensiones, el peso y la autonomía que requieren las locomotoras de mercancías hoy en día, está resultando todo un reto sacar adelante algunos proyectos 100% eléctricos realmente funcionales. En los últimos años se han explorado principalmente diseños híbridos (diésel‑batería o catenaria‑batería) para reducir consumo de combustible y emisiones en tramos no electrificados.

En 2021, la compañía estadounidense Wabtec se puso manos a la obra y logró crear una locomotora de mercancías híbrida con el mismo concepto de un coche: baterías capaces de tirar del tren junto con un motor a combustión de soporte.

El freno regenerativo era, de nuevo, clave en este proyecto. Ahora, el Ejército estadounidense celebra haber conseguido la primera locomotora completamente eléctrica de la que dispone esta institución de defensa.

Financiado por el estado de Texas y Dominion Energy, el proyecto consistió en convertir una locomotora diésel del Ejército en una locomotora eléctrica ATLAS con tecnología de baterías de iones de litio de la empresa IRT. Esta compañía también ha recibido el encargo de electrificar el ferrocarril del Gran Cañón de Arizona, que ha estado en funcionamiento desde 1901.

Locomotora convertida en eléctrica mediante baterías IRT (Innovative Rail Tech) Omicrono

En un proyecto anterior de 2023, se electrificaron dos locomotoras antiguas de la empresa EMD fabricadas en 1964 y 1974. El motor diésel fue reemplazado por una unidad de potencia de 950 kW producida por IRT llamada ATLAS, equipada con baterías de iones de litio con una vida útil de 12 años.

En concreto, la batería que alimenta el motor de la locomotora de Fort Hood tiene una autonomía de 12 horas, funcionando de forma continua. IRT ha desarrollado baterías de carga rápida, que se recargan por completo en aproximadamente dos horas y media. Además, es posible recuperar la energía mediante el frenado regenerativo, como ocurre con muchos vehículos eléctricos o híbridos que ya circulan por las carreteras.

Para emergencias

El objetivo principal es dejar de emplear esas grandes locomotoras alimentadas con combustibles fósiles para usar sistemas más ecológicos y sostenibles a largo plazo.

Red eléctrica

Con su conversión de diésel a energía eléctrica, el Ejército estadounidense espera que la locomotora reduzca las emisiones de carbono en más de 308 toneladas métricas al año, el equivalente a retirar 54 autobuses urbanos de las carreteras. Además, se calcula que ahorrará más de 50.000 dólares al año en gastos de combustible.

Los responsables de esta nueva locomotora destacan que con la transformación a un sistema eléctrico es posible operarla con energía de la red eléctrica de ERCOT (operador que gestiona la red eléctrica de Texas), por lo que su origen puede ser gas natural, energía solar, eólica e incluso nuclear.

La descarbonización no es la única ventaja. Los militares también apuestan por la autonomía que aporta esta tecnología en caso de emergencia y ponen de ejemplo los ciberataques. La red eléctrica es una de las industrias críticas más sensibles ante un posible hackeo, como atestiguan sucesos como los vividos en la guerra de Rusia y Ucrania.