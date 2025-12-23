Elon Musk consigue meter su inteligencia artificial en el Pentágono: Grok ayudará en operaciones militares

Elon Musk asiste al Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudita en Washington. Reuters

La inteligencia artificial ya ha conquistado nuestros smartphones, y ahora le toca el turno a otro tipo de conquista: la militar. El Departamento de Guerra ha anunciado esta semana una alianza con xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk.

Como parte del acuerdo, Grok será usado en los sistemas accesibles por más de 3 millones de empleados militares y civiles para principios de 2026, y su familia de modelos será integrada en la plataforma de IA del Departamento de Guerra, llamada GenAI.mil.

GenAI.mil fue presentada a principios de este mes de diciembre como una plataforma diseñada para "el futuro de la guerra", según el secretario de Defensa, Pete Hegseth; está basada en la plataforma Gemini for Government desarrollada por Google.

Este nuevo acuerdo supone que los modelos de Grok de xAI se integrarán dentro de la plataforma GenAI.mil y estarán accesibles para todos los empleados, incluyendo aquellos dedicados a operaciones militares.

En concreto, Grok será usado en dos tipos de tareas, empezando por las habituales de este tipo de asistentes basados en inteligencia artificial, como búsquedas internas, redacción y formato de documentos, resúmenes de manuales, generación de listas, y otras tareas de oficina.

Lo verdaderamente llamativo es que Grok también será usado como apoyo en operaciones militares, incluyendo el análisis rápido de vídeos, imágenes y otros datos tácticos, así como evaluaciones de riesgo para la planificación operativa.

El asistente de xAI podrá ser usado para "casos de uso críticos de misión" en primera línea de operaciones militares, en un intento de "ganar en velocidad, seguridad y superioridad en la toma de decisiones".

El Pentágono.

El acuerdo también permite que el Pentágono obtenga acceso en tiempo real a la red social X para "mejorar la conciencia situacional".

De esta manera, los militares estadounidenses podrán obtener "una ventaja de información" en diferentes escenarios y operaciones en los que sea necesario obtener información conforme se genera en la red social.

Tal vez en previsión de posibles críticas, el Pentágono ha prometido que las herramientas de Grok se usarán únicamente para información no clasificada, en referencia al hecho de que los modelos de IA pueden aprender de los datos aportados por los usuarios.

Grok solo podrá acceder a "información sensible" pero que no está clasificada para no violar los protocolos de seguridad del Pentágono, y sólo se podrá usar en los sistemas seguros del gobierno.

Sin embargo, las declaraciones de xAI dan a entender que los planes son más ambiciosos, y la compañía asegura que esta colaboración podría extenderse para tratar información clasificada con la inteligencia artificial.

Para ello, xAI primero tendrá que ofrecer "modelos optimizados para el gobierno" que sean capaces de trabajar en operaciones clasificadas sin suponer un peligro de filtración de datos para el enemigo.

Este es otro ejemplo más de cómo Elon Musk se ha metido, y se sigue metiendo, en iniciativas gubernamentales; el magnate estuvo al mando de DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental que ha sido cerrado sin mucha publicidad después de varias polémicas relacionadas con los recortes y supuesto abuso de poder.