Nothing cierra una nueva ronda de inversión comunitaria: más de 5.000 nuevos 'fans' de la empresa entran como mecenas

Nothing, la marca de tecnología de consumo con sede en Londres fundada en 2020, ha despuntado en un sector rodeado de gigantes ya asentados. Sin embargo, más allá de su ambición de hacer la tecnología invisible o buscar diseños icónicos, otra de las claves ha sido su apoyo en la comunidad. Y el último ejemplo ha sido su ronda de inversión más reciente.

La compañía ha explicado que ha cerrado su última ronda de inversión comunitaria incorporando a más de 5.000 nuevos inversores a su comunidad, procedentes de más de 80 países y regiones, con los que ha recaudado algo más de 8 millones de dólares (unos 6,8 millones de euros).

Esta ronda llega tras la más reciente Serie C de Nothing, cerrada en septiembre de 2025, en la que la compañía recaudó 200 millones de dólares (unos 170 millones de euros) y que estuvo liderada por Tiger Global, GV, Highland Europe, EQT o Qualcomm Ventures.

El objetivo de esta ronda no es tanto inyectar pulmón financiero a la empresa, sino en hacer a la comunidad parte del desarrollo de la compañía. "La comunidad influye en cómo damos forma a nuestros productos, cuestionando nuestras decisiones y ayudándonos a mantenernos fieles a lo que somos".

De esta forma, esta última ronda ha ofrecido a su comunidad de usuarios la oportunidad de invertir en Nothing (actualmente con una valoración de 1.300 millones de dólares —unos 1.100 millones de euros—) para "crecer junto a la marca, al tiempo que contribuye a dar forma al futuro de la tecnología de consumo basada en inteligencia artificial", explican en un comunicado.

Thank you @Nasdaq for the shout-out 🫶



Community Investment (3) opened to the public today and we’ve already surpassed the $5M allocation - the support is real 🫂



Welcome to all our new community investors, excited for everything to come! pic.twitter.com/6SunhfqvN8 — Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) December 11, 2025

Actualmente la comunidad de usuarios inversores de Nothing suma unos 13.000 miembros quienes han invertido de forma colectiva más de 16 millones de dólares desde sus inicios. Esta nueva ronda de financiación les permite formar parte activa del recorrido de Nothing, mientras la compañía transforma su infraestructura de hardware en la base de la próxima ola de sistemas operativos y dispositivos diseñados desde el inicio para la inteligencia artificial.

“Desde el principio, nos propusimos construir una compañía tecnológica global basada en la apertura, la creatividad y la colaboración. Esta ronda de inversión no ha sido solo una cuestión de financiación, sino una muestra de nuestro compromiso con la comunidad y de nuestra voluntad de hacerla partícipe de este camino", ha explicado Carl Pei, CEO y fundador de Nothing.

Pei ha añadido que "Los nuevos miembros que se han sumado en esta ronda reflejan la profunda confianza de nuestros fans en lo que estamos construyendo y el impulso que vive Nothing en este momento. Juntos, estamos alcanzando nuevos hitos y dando forma al futuro de la tecnología de consumo diseñada desde el inicio para la inteligencia artificial”.