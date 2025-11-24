Tim Cook no se jubilaría finalmente en 2026: apuraría hasta el final de la legislatura de Trump, según un filtrador

Fue el pasado 17 de noviembre cuando el Financial Times detalló los planes de Tim Cook de renunciar como CEO en 2026. Un movimiento histórico en Apple, que llevaría posiblemente a que John Ternus le sustituyera próximamente. España ya ve los primeros rumores que niegan este hecho.

Ha sido Mark Gurman, periodista de Bloomberg y conocido filtrador especializado en Apple, el que ha aclarado la situación de Cook. Si bien admite que estamos cerca del final de su mandato, califica el informe del FT de "prematuro".

Alaba no solo el hecho de que Cook sea uno de los CEOs más longevos de la industria, sino que recuerda que bajo su mandato, Apple ha crecido enormemente, hasta posicionarse como una de las empresas más importantes del mundo.

Tim Cook no se irá (todavía)

Gurman es famoso por ser conocedor de toda la actualidad entre bambalinas de la industria. Su amplio historial de aciertos le ha consolidado como el filtrador por antonomasia en esta clase de cuestiones, y pocas veces ha fallado de forma clara.

Es por eso que su prestigio en este sentido está tan asentado. En sus palabras, efectivamente, Tim Cook no será CEO "para siempre". No obstante y refiriéndose al informe del FT, asegura que es "prematuro".

Montaje de Tim Cook, CEO de Apple, con el logo del Apple Event. Reuters | CF Omicrono

"Llegará el día en que la compañía anuncie una transición de CEO, y estamos mucho más cerca del final del mandato de Cook que al principio", admite Gurman. Sin embargo, esta planificación para realizar la transición lleva años gestándose dentro de la firma.

Gurman también recuerda que fue él mismo el que adelantó que Ternus era el candidato más próximo a suceder a Cook, debido a que era el miembro más joven del equipo ejecutivo de Apple y que ofrecía el mayor potencial de desarrollo.

Pero sí es cierto que no adelantó fechas de ningún tipo, deslizando la idea de que si hubiera sabido fechas tan concretas, las habría relatado. Tanto es así, que el experto llega a lanzar una 'puya' a FT.

"Es fundamental que FT haya hecho esto: una publicación respetada solo debería predecir la fecha de transición de una empresa del tamaño de Apple con un alto grado de confianza, basándose en fuentes con conocimiento legítimo", dijo Gurman.

John Ternus. Apple Omicrono

Por si fuera poco, dobla su apuesta. "Basándome en todo lo que he aprendido en las últimas semanas, no creo que sea probable una salida para mediados del próximo año. De hecho, me sorprendería que Cook dimitiera en el plazo previsto por el Financial Times".

Ante la perspectiva de que esta noticia fuera una especie de 'globo sonda' por parte de Apple que preparara a Wall Street para un cambio así, Gurman sentencia todavía más. "Ese tampoco es el caso. Creo que la noticia era simplemente falsa", apostilla.

Otros argumentos que enarbola Gurman incluyen el tremendo éxito de Cook como CEO, así como su firme liderazgo y su relación tanto con la junta directiva como con los accionistas. "Ha habido pocas señales internas de que esté a punto de ceder el testigo", dice el periodista.

¿Quiere decir esto que todo lo que sabemos de Ternus como futuro CEO es falso? Nada más lejos de la realidad. Cook, por fuerza, acabará cediendo el testigo. Pero simplemente y a ojos de Gurman, ese momento "no está cerca".